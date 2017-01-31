隨著Windows 10周年更新大改版，內建的Edge瀏覽器大幅改進操作功能，並首度納入擴充套件支援。同時，也增強其安全性、甚至微軟表示，新版Edge的效能比其他瀏覽器更好，支援HTML5標準更為完善。

或許是有IE的前例，導致Edge的前途不太被看好，尤其是當初Windows 10剛發表時，這款瀏覽器的功能，與主流的Chrome或Firefox等軟體相比，仍有相當的差距。而在Windows 10推出一年之後，Edge的功能終於與這些同類型產品不相上下，但不若這些發展已久的瀏覽器，有著日益臃腫的包袱。

操作介面細部功能更完整，與其他瀏覽器終於平起平坐

對於Edge這款全新打造的瀏覽器來說，微軟初期優先納入的功能，幾乎較為偏向觸控的使用者，例如網頁筆記、整合語音助理Cortana聲控操作等，對於一些不甚明顯，卻相當實用的機制，像是分頁釘選功能、網址列貼上後即瀏覽（或搜尋），則是到了近期周年更新版本，才依據使用者的意見，加入Edge中。以往在Chrome、Firefox，甚至有些是IE本來就有、而且我們習以為常的功能，現在Edge終於有所改進。

在瀏覽器切換至上一頁（back）與下一頁（forward）的按鈕上，新版Edge可直接在此列出已瀏覽過的網頁，而使用者在這兩個按鈕點選右鍵後，可更簡便地連至這些網頁。雖然許多瀏覽器都已經支援該種作法，但在早期的Edge版本並未提供。

當然，微軟也沒忘記以觸控螢幕操作的使用者，這個版本的Edge新增了換頁手勢，同時以兩指向右滑可回到上一頁，向左滑則是前往下一頁，值得一提的是，這個功能也同樣適用於觸控板操作，如果你是MacBook的使用者，這個與macOS上相同手勢的操作方式，或許會感覺相當熟悉。

而在新版Edge網址列中，使用者在事先已經複製網址的情況下，可以右鍵點選貼上網址後，瀏覽器直接載入網頁（貼上並前往）；如果複製的是文字，Edge則會視為關鍵字，並以預設搜尋引擎找資料，這樣的機制，對於滑鼠操作而言，較為直覺。

不過，對於網頁上的文字，新版Edge還是沒有相關的右鍵搜尋選項，不像其他瀏覽器，可圈選一段文字之後，直接交由搜尋引擎查詢的機制。

此外，針對分頁的管理，Edge納入了釘選的機制，對於需要固定瀏覽的網頁，就能採用這個方式，讓這些網頁隨著瀏覽器啟動時，一併載入。

其他的改進，還包含下載選項與書籤（我的最愛）的部分微調。下載檔案的功能，終於能像其他瀏覽器一樣，使用者能自訂下載資料夾位置，Edge也提供像IE在下載時，詢問選擇要處理的方式，像是直接儲存在預設資料夾、另外指定位置存放、取消下載等。

在書籤的部分，首先，在IE與Chrome之外，新增支援可匯入Firefox的書籤內容，而匯入的資料，會依據來源瀏覽器名稱，歸類在獨立的資料夾中，不像舊版與現有的書籤混在一起。

新增擴充套件與分頁釘選功能 Edge支援擴充套件的搭配，圖示集中在右側功能選單的上端，若安裝大量套件，這裡仍有足夠空間呈現圖示。而分頁釘選（Pinned Tabs）的網頁快捷列，則是置於瀏覽器的最左上角，我們可將常用的網址釘選在這裡，而其右側則是一般的分頁瀏覽頁面（Tab）。

網頁瀏覽性能優異，但執行所需記憶體較多

微軟不只對於Edge的操作功能強化，也相當強調新版本瀏覽器的性能已經大幅改善，他們以Google建置的Javascript性能測試網站Octane 2.0版執行測試，表示新版Edge的性能，比起Chrome與Firefox都要來得好。而我們自己實際執行測試，不只在Octane 2.0，還有RoboHornet與WebXPRT網站中，也是Edge的分數大幅贏過Chrome 55、Firefox 50與Opera 42等瀏覽器。

雖然，我們透過PeaceKeeper網站測試的結果，Edge大幅落後，只有比IE11稍微好一些；而Basemark Web 3.0和Kraken 1.1兩個測試網站的情形，Edge測試的成績則是居中。但扣除PeaceKeeper網站的結果，大致來說，Edge跑分的結果可說是相當好，不再像剛推出時，性能只能算是比IE好一些。此外，我們實際使用Edge時，運作的情況也相當順暢，沒有突然自動關閉的情形。

我們也同時對於記憶體的使用量，進行比較，發現Edge瀏覽器在開啟多個分頁時，所需的記憶體較多，對於配置記憶體不多的電腦而言，若是同時開啟大量分頁，可能就會明顯感到比較吃力。

可搭配擴充套件，並提供快速轉換工具，向開發者招手

Windows 10仍在開發階段的時候，微軟就曾提出，要為這款專屬的預設瀏覽器Edge，提供擴充套件（Extension，微軟翻譯為延伸模組），讓用戶能快速增加額外的功能。此外，他們也規畫推出相關開發工具，開發者只需對於適用於Google Chrome的擴充套件稍加修改，就能提供Edge瀏覽器使用的想法。在Windows 10上市一年之後，Edge的擴充套件功能終於正式上線，同時，微軟也提供轉換工具，希望Chrome擴充套件的開發者也能提供Edge專用版本。

與Firefox或是Chrome有所不同的是，使用者取得Edge擴充套件的方式，必須透過市集App下載，不像其他瀏覽器直接造訪擴充套件網站就能獲得。但由於集中列管，Edge的擴充套件不只可經由瀏覽器管理，也能經由系統設定App中的「應用程式與管理」檢視，因此，在即使沒有啟動Edge瀏覽器，使用者還是能夠刪除不想要的擴充套件。

若是套件運作不正常，導致Edge無法執行時，使用者也可以回復預設的設定值進行排除。只是與IE許多Active X元件的狀況類似，在應用程式與管理頁面中，這些擴充套件還是與一般的應用程式並沒有加以區隔，很難看得出其中那些是Edge擴充套件，如果能夠獨立列出，對於使用者想要管理這些擴充套件，就會較為便利。

值得一提的是，由於Edge發展的時間點，較市面上主流瀏覽器晚了許多，因此微軟也推出擴充套件轉換App──Microsoft Edge Extension Toolkit，開發者透過這個軟體，可快速將適用於Chrome的擴充套件，修改給Edge使用。但是，在市集中的擴充套件數量並不多，還不到20個，其中還有6款是微軟自行推出，可見到目前為止，開發者很可能還在觀望當中。

可檢視擴充套件的進階設定與詳細資料 目前Edge能夠搭配的擴充套件共有18款，以圖中的Adblock Plus來說，使用者可調整的設定項目相當豐富。在最右側，Edge也列出Adblock Plus在網頁瀏覽過程中，會存取到的4種可能牽涉到個人隱私的資料，提醒使用者注意。

對於舊版的網頁，提供快速切換至IE瀏覽的機制

正因為採取全新開發的做法，微軟捨棄了對於Active X、BHO、VB Script等外掛程式的支援，希望藉此提升Edge的安全性。不過，微軟仍然在Windows 10中保留了IE 11，以因應不相容的網站。

在臺灣，許多網路銀行採用金融卡進行身分認證，使用者必須執行特定瀏覽器，並安裝專屬的外掛軟體才能執行。

也因為如此，微軟還是提供切換機制，可透過IE開啟這種類型的網站，而在企業中，則是能採用群組原則，或是像Intune管理工具，由網管人員指定Edge瀏覽器自動切換的機制。

在Edge新功能中，則是加入提醒使用者的文字說明，網頁需要改以IE瀏覽，或是已透過公司政策由IE自動開啟的情況。

產品資訊

微軟Edge 38

● 原廠：微軟(02)3725-3888

● 建議售價：免費

● 程式版本：38.14393.0.0

● 內建排版引擎版本：EdgeHTML 14.14393

● 支援作業系統：Windows 10周年更新版

● 安全性功能：SmartScreen、Flash Player可自行停用

● 可用擴充套件數量：18個

● 書籤功能：我的最愛、閱讀清單

● 書籤匯入來源：IE、Chrome、Firefox

● 設定同步機制：透過Microsoft帳號

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】