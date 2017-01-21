如同一般採用雲端主控臺的企業級防毒軟體，Sophos今年新推出的Intercept X也是基於這種架構的EDR產品，用戶可線上申請後快速部署，並且能與防毒軟體共同運作，輔助找出進階威脅事件的全貌。

雖然，Intercept X採用雲端主控臺來控管所有個人端防護，但是它的管理介面，其實就是原本Sophos防毒雲端服務所用的Sophos Central，它可統管多種Sophos產品，包含端點防毒軟體、網頁閘道，以及電子郵件防護等，對於同時選購多款Sophos產品的用戶來說，管理較為便利。

在高度的集中管理設定下，相對地，Intercept X特有的項目並不明顯。因為，無論是端點防毒軟體還是Intercept X的情資與設定項目，都一同歸納在Sophos Central端點防護的項目中，用戶只會在派送端點軟體頁面上，看到特別標示為Intercept X的部分。對於單純使用Intercept X，而沒有導入Sophos其他產品的公司來說，反而增加困擾。

不過，能立即建置、使用，倒是Intercept X在部署時明顯優於其他同類產品之處。因為，大部分的EDR產品並不提供試用，而少部分提供試用版的產品，則必須先架設分析伺服器與管理平臺，再部署端點電腦的代理程式後，才能進行測試。Intercept X只要申請Sophos Central雲端主控臺帳號，就能馬上開通、免費試用這套產品30天，算是不錯。

端點代理程式與Sophos防毒軟體合而為一，並提供中文操作介面

值得一提的是，如果企業想要取得更完整的端點防護，而同時導入Intercept X，以及Sophos企業版防毒軟體雲端服務，此時，在端點電腦防護功能的執行狀態，都是透過同一個代理程式呈現。使用者若要了解Intercept X已執行的封鎖與阻斷措施，由於這個代理程式Sophos已經完全中文化，很容易得知。

至於在Sophos Central管理介面的部分，只有提供英文、德文、法文、西班牙文、日文等5種語言，原廠表示，他們計畫在2017年1月時納入中文語系。

就建置架構而言，Intercept X的代理程式，只能透過Sophos Central取得及部署，並不支援保護Windows Server。而且，所有受控的端點電腦必須連線至外部網路。至於無法對外連線的電腦，原廠計畫將Intercept X的偵防能力，與Sophos防毒內部建置主控臺版本的Enterprise Console整合，並在下個版本提供。

提供攻擊事件彙整工具，可顯示特定處理程序影響範圍

在Sophos Central的主控臺，首頁整合了多種防護產品的警示資訊，主要與Intercept X有關的功能，是功能選單中的事件根源分析（Root Cause Analysis），將依據Intercept X代理程式所收集的端點記錄，彙整成為事件，並且區隔為新增、處理中、已結案等類型，管理者可決定要先解決那些問題。

而對於單一事件，Sophos提供了3大資訊：事件總覽、影響範圍，以及關連圖。事件總覽顯示引發事件的惡意軟體、起源端點電腦、時間點等資訊，並提供管理者對於事件處理情形記錄的註解功能。

另一個所謂的「影響範圍」，則是列出所有影響到的電腦檔案、處理程序、登錄檔等，以及有關的網路連線記錄。

值得一提的是，在一般檔案之外，這裡獨立列出受影響的文件檔案，像是DOC、XLS、PPT等常見的類型，如果端點電腦受到加密勒索軟體攻擊時，管理者可得知那些公司資料被影響，之後，藉此檢視需要復原的文件。除此之外，由於單一事件可能影響的檔案相當多，這裡也提供將清單匯出為CSV檔案功能。

在Intercept X的事件分析中，「關連圖」的功能則是依據執行的處理程序為主軸，呈現與其相關的檔案內容。管理者可點選特定的處理程序、檔案、登入檔修改記錄等資訊，檢視其關連性，算是相當直覺。

但這裡對於處理程序顯示的資訊，只有其執行檔的路徑，而針對遠端列管電腦，一旦有感染疑慮時，所能執行初步處理的措施，較為有限──Sophos Central只能對於端點電腦下達執行掃描命令。若後續要進行調查，管理者可能就要透過其他方式取得檔案。相較之下，其他的產品可提供惡意程式原始檔案下載，也具有下達封鎖命令的功能，反應機制較為完整。

針對常用處理程式類型的偵測，提供一鍵快速開關的設定機制

在Sophos Central中，若要設定Intercept X有關的政策，可在威脅防護項目，進行處置措施與處理程序防護。以處置措施而言，主要是允許端點自動清除惡意程式，或是啟用攻擊根源分析機制。

而對於處理程序防護的設定，是對於勒索軟體、特定類型應用程式，以及處理程序的保護，提供開關機制。Intercept X能對於網頁瀏覽器、Java應用程式、Office軟體等加以保護。

不過，這裡只有顯示處理程序的類型，沒有列出保護範圍涵蓋的應用程式，我們認為，若是能夠顯示選項中所代表的軟體，甚至允許管理者自訂，加入像是公司專用的應用程式，這個開關機制會更加實用。

呈現企業整體端點、郵件、網站威脅情勢概況 想要得知所有安裝Intercept X端點電腦的概況，管理者可由雲端服務主控臺Sophos Central的儀表板介面檢視，並能從左側選單的Root Cause Analysis，查看並調查攻擊事件。

Sophos Intercept X特色總覽

在Sophos Intercept X網頁介面上，對於端點威脅事件的分析，主要放在事件根源分析項目中，系統將記錄彙整為事件，並顯示受到關聯的電腦、文件檔案、登錄檔，以及網路連線清單，以及透過圖像化的方式，讓管理者檢視其中攻擊的路徑。

針對加密勒索軟體攻擊提供文件保護 針對Intercept X的防護功能，管理者可在政策中調整細部項目，包含保護文件、特定類型的應用程式，以及處理程序的保護能力，並能啟用惡意軟體行為偵測機制、網路流量的監控，與自動清除惡意軟體與否。

彙整端點可疑事件相關資料 對於攻擊事件，Intercept X能為管理者提供關連的檔案、處理程序、登錄檔修改記錄等清單。而這裡又將文件檔案（Business files）獨立出來，顯然是為了針對加密勒索軟體攻擊事件而設。因為端點如果發生針對文書檔案的威脅，管理者就能得知影響範圍。

利用攻擊鏈圖解，可突顯單一處理程序影響範圍 在Intercept X的攻擊鏈中，不只能夠圖像化呈現事件的全貌，管理者也可點選其中一個處理程序，追查其影響的範圍，包含其觸發的處理程序、讀取或執行的檔案，以及登錄檔修改和網路連線等。

產品資訊

Sophos Intercept X

● 原廠：Sophos(02)7709-1980

● 建議售價：1到9人環境，每人每年2,208元（未稅）

● 伺服器部署形式：雲端主控臺

● 管理功能：端點AD整合、報表輸出、警示通知

● 支援端點平臺：Win 7、Win 10

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】