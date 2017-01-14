針對端點的進階威脅防護，CylanceProtect支援多種惡意威脅的分析，並且對於記憶體內執行的惡意程式提供偵測機制，以及可防護Script指令碼攻擊手法。

原廠強調，CylanceProtect藉由處理程序的行為分析，取代即時監控的作法，比一般端點防護軟體更省資源，這點在我們透過VM模擬的端點電腦實機測試時，感覺相當顯著。

這款產品的另一個特性在於，安裝CylanceProtect代理程式的端點電腦，在沒有網路、或是無法連線主控臺的狀態下，還是可以獨立運作，阻擋可疑的惡意行為，它也不需像防毒軟體頻繁更新病毒碼，行為特徵與公司政策大概只要半年左右更新一次即可。而在端點電腦無法連接到主控臺的情況下，CylanceProtect則是提供手動更新設定檔案的機制，不過，若是企業內部獨立運作的端點電腦數量相當多時，管理者可能需要逐臺電腦套用，較為不便。

從管理介面中，我們發現CylanceProtect偏重於端點防護與偵察，對於單一威脅情資的分析極為詳細，但若是對於橫跨多個電腦的攻擊手法，由於缺乏攻擊鏈分析，管理者較難直接掌握事件發生的範圍。

針對威脅事件的攻擊類型與發生時間，提供整體狀態資訊

在CylanceProtect的主控臺中，它的儀表板所提供的資訊，都是以威脅的各種性質做為分析，提供管理者進行調查之用。例如，以時間區間呈現攻擊事件數量的走勢，以及透過大小區塊的矩形樹狀圖（Treemap），顯示惡意軟體與潛藏軟體（Potentially Unwanted Program，PUP）類型分布比例等。管理者可在儀表板頁面中，快速得知企業內部受到攻擊的情形。

管理者想要進行調查，可透過儀表板上的資訊，直接對於特定屬性的惡意攻擊清單進行檢視，也能直接切換至威脅防護分頁，針對指定的條件搜尋攻擊事件。在威脅防護分頁中，總共有多達26種屬性的欄位可供陳列，像是初次發現的時間點、簽章資訊等，並且，每個欄位都能當作篩選攻擊事件的條件之用。

值得一提的是，由於近期採用Powershell等Windows內建工具下達指令，或是採取Script指令集包裝的攻擊手法相當盛行，CylanceProtect也在威脅情資中，特別對於防止此種惡意指令集的部分，提供已經成功阻擋的可疑事件列表。

我們以內含惡意行為VBA巨集的DOC與XLS文件測試，在端點電腦的代理程式能夠成功阻擋，之後，主控臺即留下記錄供管理者調閱。針對指令集防護的情資，在CylanceProtect指令集控管介面中，主要顯示端點防護程式阻擋可疑行為的次數，以及受到相同檔案影響的端點電腦數量等，但缺少像是供管理者檢視Script檔案內容等進階功能。

可突顯目前最嚴重的惡意威脅類型 在CylanceProtect的主控臺中，儀表板提供端點異常狀態的情資，管理者可依據時間軸、威脅類型與威脅等級，檢視走勢圖、矩形樹狀圖，以及高風險指標等資訊，而且點選圖上的項目，便能進一步追查受到影響的處理程序記錄。

對於惡意軟體隱藏在記憶體內執行的行為，加以偵測

而針對代理程式發現可疑行為時，自動執行阻擋的功能，可從CylanceProtect端點裝置控管政策中看到相關項目。系統將防護策略分成4個項目：檔案監控、記憶體內監控、可執行檔與應用程式控管，以及前述的Script指令控制。

其中，設定項目最多的部分，是針對隱藏在記憶體執行的惡意程式監控機制，主要能處理3種攻擊類型：漏洞攻擊、感染處理程序，以及提升惡意程式的權限。而這裡可對於個別項目，配置端點代理程式的處置方式，預設是終止執行，也可調整為較寬鬆的封鎖或是警示措施。

不過，這個防護功能可能會與其他虛擬機器的防護功能衝突，因此對於在虛擬化環境採用這款軟體，原廠表示，有可能需要將這項監控機制關閉。

此外，CylanceProtect在可執行檔的部分，管理者可設定代理程式發現疑似有問題的處理程序執行時，連同相關的子處理程序一併刪除，或是限制只能在特定資料夾執行的措施。

能透視惡意軟體結構，並提供細致的鑑識資訊

在單一惡意軟體的鑑識中，CylanceProtect提供了危險程度指數，而且在端點電腦偵測到惡意軟體啟動時，也具備了第一時間初步處置措施，像是加以隔離、抹除（Waive）等。此外，這裡也對於檔案在VirusTotal多防毒軟體引擎網站的評價，提供一鍵檢視的功能，讓管理者能夠參考其他防毒軟體識別的結果，同時，可藉由Google搜尋檔案的相關資訊。

這裡也指出CylanceProtect為何將此惡意軟體的行為，視為威脅的徵兆。例如，端點代理程式一旦發現某個可疑軟體會持續收集電腦資訊，並且以試圖隱藏的方式執行等情況，因此認為它有可能是傷害端點電腦的行為。

此外，這套產品可針對惡意程式加以拆解其中的結構，以及記錄執行時發生的行為，像是端點電腦受影響的檔案、遭到修改的登錄檔等，只是這裡提供的是清單，看不出真正執行的順序與運作方式，管理者難以進一步了解惡意程式攻擊的手法。

CylanceProtect特色總覽

針對惡意攻擊的手法，CylanceProtect擁有多種機制，在惡意軟體的識別與分析之外，也可對於Script指令碼進行阻擋，而攻擊者若是刻意規避防毒軟體的偵測機制，在記憶體中執行惡意程式，CylanceProtect也可找出有問題的處理程序。

陳列Script指令檔阻擋記錄，以供進一步調查之用 CylanceProtect針對可疑的Script指令碼，包含PowerShell程式碼、Office檔案內的VBA巨集等，提供阻擋的功能，並在管理主控臺中顯示記錄，管理者便能得知指令碼事件中，受阻擋的可疑攻擊次數統計等資訊。

針對惡意軟體剖析會執行的可疑行為 針對單一惡意軟體的分析，許多同類型軟體大多提供檔案資訊，包含特徵碼、數位簽章、危害指數等，而CylanceProtect還列出識別為惡意軟體的行為特徵，像是刻意潛藏在背景中執行，或是會擷取系統資訊並回傳等。

可自訂監控記憶體內執行處理程序的策略 CylanceProtect針對會在記憶體中執行的惡意軟體，提供專屬的偵察機制，管理者能針對特定類型的攻擊手法，套用端點執行的政策：停止執行、封鎖、警示等選項。此外，在政策之中，也可設定檔案白名單，以及惡意指令碼封鎖功能的啟用與否。

產品資訊

Cylance CylanceProtect

● 代理商：安創資訊(02)2822-4970

● 建議售價：每端點電腦每年2,680元（未稅）

● 伺服器部署形式：軟體部署、雲端主控臺

● 管理功能：端點AD整合、報表輸出、警示通知

● 支援端點平臺：Win XP、Win 7、Win 10、Win Server、macOS

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】