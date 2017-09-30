大學為歷史系背景的勞動部勞工保險局（簡稱勞保局）資訊室主任梁海珠，畢業後隨即加入了勞保局，從事應用程式的開發、維護等基層工作。或許是受歷史學科的薰陶，在她談及勞保局資訊室過往各項IT專案的導入、建置過程，就像對歷史事件般瞭若指掌，往往可以清楚點出該項計畫推動的年分，甚至細至月分。勞保局在1974年導入電子化作業後的3年隨即加入資訊室，深耕於此40年的梁海珠，可說她幾乎完整見證勞保局資訊化的演進史。

勞保局的資訊化可以追溯至1974年，當年成立的電子處理資料工作小組。早期是由臺灣電腦、IBM等廠商委外建置維護、建置系統，直到1985年初，才開始採買硬體設備自建機房。勞保局跟健保署兩大單位就掌管臺灣民眾絕大多數相關的保險業務，除了健保外，其他保險，像是勞工保險（勞保）、就業保險（就保）、勞退（勞工退休保金）、國民年金保險（國保）、農保（農民保險）等全部都集中在勞保局。

梁海珠表示，目前勞保局服務的被保險人數高達1,500萬人，每月發放之各項年金或津貼也多達300萬人，服務範疇除軍公教人員外，與每個人的工作及生活都息息相關，「無論是否為勞工身分，都是勞保局服務的對象，提供民眾從出生到死亡的保障。」

「雖然都是保險，但每個業務性質又都不一」，梁海珠表示，每個保險中的條文、施行細則都不一樣，但是彼此間又有所關聯。例如，勞保會根據被險人的投保年資，計算所得替代率後以年金給付。而以日計算的勞保除了要以書面形式申請外，透過網路申報的單位，也允許追溯申請。

而相比勞保、農保、就保這些需要申請加保的業務，只要年齡超過25歲，未滿65歲的民眾，只要曾經領過勞保老年給付、公保養老給付或軍保退伍給付，在沒有參加勞保、農保、公保或軍保的期間，都要參加國保。

而勞保局資訊室的挑戰，除了這些複雜的保險條文外，「新法律、政令一旦通過，就會對資訊室產生非常大的影響」，梁海珠舉例，像是國保在2007年經立法院三讀通過之後，1年之內就必須實施。而資訊單位必須在1年內，完成編制預算、採購機器以及系統建置的任務。因應這樣的壓力，勞保局資訊室可不能在法案確定通過後，才開始著手開發。梁海珠表示，當法案還位在草案階段時，資訊室就得開始準備系統分析、設計工作，「當確定法案不會有大幅度的更動，我們就會著手開發。」

她表示，如果該修法會導致系統架構的變革，資訊單位也會強力爭取實施的緩衝期，「不可能公告實施後，系統隨即就上線」，像是國保在立法後到正式實施間，原先預計農保也要納入國保中，但是後來立法單位決議取消。但一波未平，一波又起，後來國保更從以月計費，改成以日計費，「甚至得額外採購設備才能應付。」

勞動部勞工保險局資訊室主任梁海珠表示，資安永遠與便利性存在衝突，推行GCB資安設定雖會增加IT管理工作，但得徹底落實。（攝影／洪政偉）

開發通用元件IT才會快

目前，勞保局所維護的核心系統就有40個，像是勞保、國保、承保及欠費等系統，「每個系統都是環環相扣的」，梁海珠舉例，像是每個月都會執行開單作業的保費系統，結算保費之後，會將資料傳送至財務系統沖銷。如果該員不繳費的話，欠費系統也會發出通知，寄送欠繳通知要求補齊。或是給付國保年金時，同時會需要比對勞保系統的資料，而這兩個年金不能重複請領，因此雙方系統的資料也必須同步。

而除了舊有系統外，因應現代政府推出更多e化服務的要求，現在也開發許多網頁應用程式，導致IT環境變得愈加複雜。面對這樣的挑戰，勞保局資訊室的解法除了利用模組化開發、物件導向的方法解決外，還要跟業務單位合作，建立統一開發標準，減輕溝通的阻礙。

首先是仰賴模組化開發。梁海珠解釋，勞保局每個業務單位都有帳務出納需求，因此，資訊單位將這些需求整併，打造出一套獨立的帳務系統，「讓它變得適用農保、勞保或各類保險」，來介接各業務單位的其他保險給付系統，讓帳務系統成為一套共用元件。

雖然每個保險的計算、給付方式都不一樣，「所以勞保局不可能只有一個給付系統」，但是把帳務出納系統整併後，各單位皆都用同一套規範，進行帳務出納流程。梁海珠表示，過去這些出納流程往往仰賴人工作業，但在整併帳務系統後，「資料輸入系統，相關金額匯給出納單位，再由銀行進行支付，全程都是電腦化作業。」她表示。

使用物件導向概念，開發才有彈性

再者是使用物件導向的方式開發。目前勞保局的核心程式語言是選用Java，而物件導向本來就為該程式語言的特性。「早期各系統間的相依性很強」，梁海珠舉例，一個津貼項目給付數字的改變，就會影響整套系統架構，得花上1至2個月修改。例如，每月固定發放8千元的老農津貼，最初只有3千元，一開始系統設計是固定該撥繳額參數為3,000。但是經過多次調漲後，資訊單位也開始了解部分法規較有修改彈性，「因此我們把系統設計得更有彈性，當調撥金額改變時，只要更改參數內容即可。」

與業務單位合作建統一開發標準

最後則是與業務單位合作，建立統一開發標準。過去，業務單位往往只是配合新資訊系統的更新，改變作業流程。但梁海珠笑著說，經過長時間的磨合，「現在業務單位的資訊化程度也很深，變得非常會開需求」，現在資訊單位反得要配合一線單位。

面臨業務單位複雜的需求，梁海珠表示，假如每個業務系統負責人，在維護、開發上的方法都不一時，未來其他承辦人就不容易接手，「所以一定要建立統一的開發規範。」

因此，資訊室就訂定了系統介面、頁籤的輸出形式、介面排版、字體以及程式命名等原則，「萬一系統出現問題，資訊單位比較容易跟業務單位溝通，點出該系統畫面編號為何，即可著手維修」，梁海珠表示，建立這樣的溝通標準比較方便溝通外，業務單位也可依循該標準，提出開發需求。

給付作業不延遲靠穩健IT

除了服務內部業務單位外，走進勞保局各地辦事處，就可知道民眾對其服務的仰賴程度，「勞保、農保、敬老津貼等給付絕對不可能延遲發放」，此外，梁海珠表示，勞保局也要提供民眾快速、穩定的線上查詢資料服務，因此勞保局的IT架構必須相當穩健。

目前勞保局核心業務所累積的數據已經多達22TB，而考量穩定性，目前是選用外部廠商甲骨文的資料庫解決方案。梁海珠表示，雖然部分開源專案確實有其功能亮點，「但如果運轉出現異常狀況，也沒有廠商支援。」即便是商用資料庫，在更新版本時也要審慎評估，「現場民眾都在排隊等待辦理業務，系統不能承受停機半小時以上的風險。」

外部服務不停機靠雙資料中心

由於勞保局的業務與民眾關係甚深，「如果停機過久，會引起很大關注」，梁海珠表示，勞保局核心系統共有4個節點，單一節點故障時，也不會影響至其他節點運作，網路流量也會先導入至正常節點上運作。而系統也都導入高可用性架構，除了主資料中心外，另外還有備援資料中心。一旦系統故障，也可先切換至備援中心運作。

由於對外民眾服務品質要求更高，因應24小時服務不能停機要求，勞保局分別在新莊、桃園架設了同步運作（Active-Active，AA）模式的雙資料中心，搭配外部的負載平衡設計，系統會將外部流量引入不同的資料中心。例如，當桃園機房正處於維護、停機階段時，新莊機房就得撐住全部的工作負載。

資安與便利性永遠存在衝突

當勞保局在2015年升級A級單位之後，資安要求也變得更高，必須將全部核心資訊系統導入資安管理制度（ISMS）。不過勞保局做的還不只如此，除了在2016年時取得ISO 27001認證，在今年也配合行政院的資安政策要求，導入政府組態基準（GCB）設定，於規範資通訊終端設備的一致性安全設定，像是密碼長度、更新期限等，降低該單位成為駭客入侵管道的可能性。

「資安永遠跟便利性永遠存在衝突」，梁海珠笑說，光是為了導入ISO認證，不僅業務單位，資訊單位的作業程序也得有所改變。而為了加強資安防護，除了稽核自家單位外，資訊室也會稽核其他的業務單位。

梁海珠舉例，在兩年前，行政院資安辦公室就建議勞保局，考量資安管理，「應該要取消各PC裝置上的本機管理員權限。」為了落實GCB規定，在2016年，資訊室首先自主落實，將單位內各PC的本機管理員權限移除，直到今年初，才將該政策一併落實至其他業務單位。梁海珠表示，雖然這項措施會對一線人員產生不便，但這也增加許多IT管理工作，對資訊室衝擊更甚，而站在資安立場考量，仍得要徹底落實，「雖然使用者不免會抗拒，但我們還是要讓資安習慣變得更加普遍。」

CIO小檔案

梁海珠

勞動部勞工保險局資訊室主任

學歷：臺灣大學歷史學系

經歷：畢業後即進入勞保局，從應用系統之開發與維護等基層工作做起。在2016年7月因應政府組改，從高級分析師接任資訊室主任，今年也配合行政院國家資通安全會報技術服務中心資安政策要求，導入政府組態基準（GCB）設定

資訊部門檔案

勞動部勞工保險局

● 地址：臺北市中正區羅斯福路1段4號

● 成立時間：1950年

● 主要業務：承辦全國性勞工保險業務外，歷年來也陸續接受委託或委任辦理多項業務，例如農民健康保險、老年農民福利津貼等

● 員工數：1,900人

● 首長：石發基

● 資訊部門主管職稱：資訊室主任

● 資訊部門主管姓名：梁海珠

● 直屬主管：石發基

● 資訊部門人數：99人

IT大事記

● 2014年：完成設備安裝與管理機制建置及應用系統移轉

● 2015年：完成設備安裝與管理機制建置及國民年金資訊系統

● 2015年：介接教育部學籍查驗系統，以電子查驗取代紙本查驗

● 2016年：取得ISO 27001:2013認證

● 2017年：符合資訊安全軟體安全特性發展策略，導入Fortify源碼檢測作業

● 2017年：加強資訊安全管理，確保運用電腦系統及內部網路資訊安全。配合政府網際網路通訊協定升級推動方案，進行IPv6網路升級作業

● 2017年：配合行政院國家資通安全會報技術服務中心資安政策要求，導入無線網路政府組態基準（GCB）設定

● 2017年：配合電子化政府法制作業（個人資料保護），強化使用者網路安全管控

● 2017年：規畫建置雲端文件共享服務平臺及雲端運算資料交換管理系統