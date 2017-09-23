你的智慧型手機裡，現在有幾個支付工具呢？或者，有幾個電子錢包？隨著行動支付逐漸影響人們的日常生活，現在臺灣開始有人試著不帶錢包出門，光靠智慧型手機在外解決一整天的交易需求。

但這件事在中國大陸早已不是新聞，每一個去過中國大陸的人，無不盛讚其第三方支付發展的網絡綿密，帶來的高度便利性已經成為日常中不可或缺的一項服務，甚至很多小店家根本不願意收紙本現金，只接受掃碼支付。

2011年，易寶支付成為了中國境內第一批發放《支付業務許可證》的支付業者，不過，他們早在2003年就展開了行動支付版圖，在2005年推出第一代支付平臺，歷經14年發展，從網路支付一路延展到手機支付。一開始只靠一臺主機就能處理幾千筆的交易，但現在的易寶支付，每秒鐘有4千筆交易正在發生，一年就有2兆筆交易。

早在創辦初期時，易寶支付首席技術官陳斌加入易寶支付，當時他擔任技術副總約一年時間後赴美，先後任職過Nokia美國首席工程師、eBay與PayPal資深架構師。直到2014年他再次回歸易寶支付，這次他帶著更多能量，率領技術團隊，打造易寶集團的技術體系。

3維度架構擴充策略：水平複製、服務拆分和數據拆分

陳斌透露，為了符合越來越高頻、多元的支付交易，初期以水平複製為主的技術架構，接下來的關鍵就是「拆分」策略，還能細分為「服務拆分」和「數據拆分」兩種作法。

他用「3維度策略」來形容易寶支付平臺的技術發展歷程，包括了水平水平複製（X軸）、服務拆分（Y軸），以及可以無限擴展的Z軸擴充作法，也就是數據拆分。這3個維度的成效會相互加乘，任一軸的作法都能提高平臺的整體效能。就像3維座標中，立方體的長、寬、高任一邊增加，都能讓整體體積增加的概念一樣。

易寶支付剛成立時，將所有應用，包含登錄、註冊、處理交易訂單、查詢，結清算等功能的系統都放在同一個伺服器內。但是隨著業務的發展，用戶數開始增長、支付頻率的提升等，當時一天大約只需處理幾萬筆交易，因此易寶支付採取複製資料庫的方式來擴充架構。遇到交易量增加時，就將同一份資料庫，直接複製其他主機來提供查詢，從單一資料庫架構，轉而變成多套讀取用途的資料庫和單一的寫入用資料庫，以分攤大量查詢需求。這個階段，就是陳斌所說的「X軸水平複製」策略（X- Horizontal Scalability），以複製主機的方式進行擴充，來提高平臺效能。

隨著時間拉長，易寶支付開始發現，原始系統中的6個主要功能：登錄、會員、訂單、對帳、結算跟通知的使用型態不一樣，可以進一步歸納分兩類：常用和不常用。例如，訂單和通知，這兩項是每一筆交易都會使用到的常用功能，因此易寶支付改將這類「常用功能」從原有系統內部中，獨立拆分出來成為獨立的服務。陳斌表示，當不同服務的需求規模出現不平衡時，就可以進行拆分。

不只前面2項，後來發現，結算和對帳功能也需抽離到單獨的伺服器上執行。到最後，這6個功能就分別成為了6套系統。不只是功能，也會按系統服務或資源來拆分系統，以提高平臺效能。陳斌指出，這就是第二階段的「Y軸服務拆分」策略（Y-Application Separation）。

到了2009年，易寶支付的業務量，開始出現指數型的爆炸成長，每年激增3倍，先前兩種策略雖有不錯的成效，但當時系統的能力，仍然無法支撐到每秒4千筆交易。更關鍵的考驗是，支付處理的是錢的問題，任何交易作業都必須嚴謹不能有一筆疏漏。

為了避免爆量而讓資料庫系統來不及處理，易寶支付又採取了新的架構策略，陳斌說，從2009年開始，改將原本集中式的資料庫，改依照用戶名稱的字首英文字母，拆分成了26個小資料庫，並分布在3套資料庫系統中，沿著用戶的方向進行拆分。「隨著服務越來越多，分類就得更加細緻，最後分成了5套資料庫系統。」他強調，這個架構調整作法還持續進行中，若需求量再增長，他們可以將資料庫繼續細分，也許將A字母的資料庫，再分割為A1、A2、A3的次資料庫。「一直拆到能滿足處理突發性要求為止。」陳斌指出，這是第三階段的Z軸數據拆分（Z-Data Separation）。

到了2014年，易寶支付的架構拆分工作告一個段落，陳斌說，此時卻又面臨一個全新的挑戰。

日趨複雜的系統架構，設下人工維運的新障礙

強調24小時，全年無休的支付系統，必須要讓用戶隨時隨地都可以交易，那怕只是1%的系統當機時間都是很大的問題。解決了爆量交易的效能問題，但易寶支付卻在2013年到2014年這段時間裡，系統可用性（Availability）程度，大幅在97%~100%之間擺盪，甚至2013年7月～9月間掉到98%以下，意味著，若以30天來看，系統就會有2%將近14個小時無法交易。

造成系統高度不穩定的主因，竟然是架構拆分。因為拆分後，讓既有系統環境變得十分複雜，當時依靠人工處理的維運作業，變得相當困難。根據易寶支付在2014年的數據指出，在這麼複雜的IT環境下，當時，人工失誤的比例就占了所有失誤事件的19%之多。

「以前資料庫只有一個，現在有N個；以前伺服器只有一臺，現在卻有400~500臺，這麼多服務、版本、環境，再加上各有複雜的操作指令，給我們帶來很多問題。」陳斌指出，靠人工維運得面臨的問題就是不可避免的人為錯誤。「人總是會犯錯的，操作伺服器時，一個疏忽就做錯了。」再加上系統越多，同樣的維護動作就得重複越多次，更容易出錯。

而且，在維運人員訓練的成本上，也成為一大負擔。不只得持續告知維運人員系統增加了什麼新程式，甚至還得叮嚀哪些細節的影響，需仔細評估後才能執行操作。而且，一整天下來，反覆做這些例行工作，帶給員工的成就感也很低落。

資料複製、服務拆分後，伴隨而來的複雜環境，無疑地，讓人工維運這件事成為了易寶支付的新挑戰。為了解決這個問題，陳斌表示，他們決定要往智慧化、自動化的方向發展。

攝影／洪政偉

作業流程要更加自動化、智慧化，減少人員干預，讓機器自己去做自己的事。── 易寶支付首席技術官 陳斌

用Docker自建私有雲，往自動化、智慧化的DevOps靠攏

「為了解決這個問題，我們想出了很多自動化作法，都跟DevOps精神不謀而合。」陳斌舉例，不只要將過去人工處理的維運操作，寫成一支支自動化的腳本程式，也想讓研發人員能進入維運體系。因此，從一開始的程式碼、提交、測試，一直到系統正式上線的全套流程，易寶支付都重新審視與調整，要做到研發跟維運之間能無縫接軌，也能快速地實作。

例如，研發人員提交程式碼後，系統可以自動進行建置及全套測試，包含效能、功能、壓力和安全測試等。通過測試後的程式碼，就可以上傳到正式環境中執行，展開自動化部署，這也就能實現持續交付的機制。

不過，為了做到這件事，易寶支付花了整整一年時間來研究容器技術，更建立了一個專案小組，指派全職人力研究容器。評估了多種可能方向後，他們最終決定以Docker容器技術和容器調度工具Kubernetes來自建一朵容器私有雲。

在易寶支付這朵容器私有雲中，主要先透過GitLab管理程式專案和版本控制，一旦有新的程式碼上傳更新，Jenkins腳本程式會先展開建置工作，並將完成的新版Docker映像檔上傳一份到Docker容器映像檔儲存庫保存。建置完成後就會驅動QA測試，這時改由Kubernetes來接手，一方面從Docker儲存庫下載要測試的容器映像檔版本。

通過QA測試後，還要進行正式環境內測，也就是在正式環境中測試新版本（稱為生產內測），這也由Kubernetes來調度，再度從儲存庫取得這個新版容器映像檔，但改部署到與正式環境相同的內測環境上執行。通過正式環境內測後，這個新版容器映像檔就會同步複製到正式環境所用的儲存庫中，由Kubernetes部署到正式環境中啟用，來套用新版程式。

陳斌表示，導入Docker私有雲後，就算機器分布各處，也可以利用日誌系統（Journal）將所有系統Log訊息集中，一旦出現問題時，能在單一系統上掌握全部系統訊息。再者，還可以結合服務探查（Service Discovery）功能，不斷試探系統狀況，自動檢查容器的健康狀況。這些容器運作的健康資訊，還會串連到監測（Monitoring）功能，若發現異常能迅速反應。

「從DevOps的自動化部署，到正式環境中的各種服務監控，易寶支付要擔保的就是服務的彈性與不間斷。」他說。

重設IT基礎架構，高彈性、高靈活讓系統可用性大增

陳斌舉例，一般狀態下只需要5個用容器打包的Tomcat來提供服務，但當流量暴增時，系統能會自動判定是否要增加Tomcat容器，「彈性跟靈活度都高出非常多。」他說。

易寶支付這朵私有雲能自動調度和調整容器的能力，也讓伺服器的使用效率、密度大幅增高。靠著容器私有雲的新架構，易寶支付成功地精簡了伺服器規模，從數千臺，減少到只需要20臺。

不僅如此，陳斌指出，過去遇到系統上線、升級、回復或是擴充時，每次至少需要15分鐘的啟動時間。「改用Docker後，全部的部署工作都是秒級的（速度）。」這類系統維運作業，現在都可以在1分鐘內執行完成。他強調，使用Docker重新設計基礎架構後，好處非常明顯，省時、省力外，系統可用性也大幅提昇。

陳斌指出，對支付服務的平臺來說，可用性、安全性（Security），跟效率（Efficiency）是3個關鍵要素。易寶支付的系統可用性在2013年到2014年特別嚴重，但改用Docker後，大幅度的波動就不存在了，近2年都維持在99.5%以上，接近100%，「這對整個業務的支撐非常有力！」

回顧易寶支付的技術發展之路，從3個維度的擴展、拆分，到後續面臨的維運挑戰，陳斌強調，Docker不會是唯一的解法，但有一個不變的大方向是：「要讓作業流程更加自動化、智慧化，減少人員干預，讓機器自己去做自己的事。」他說。

面對未來技術走向，陳斌也提出他的看法。他指出，現在應用程式彼此相依性高，無法避免出現問題的可能性，解法就是盡可能的將應用跟應用之間脫鉤（Decouple），他說，易寶支付也持續往這個方向前進。

其次，則是軟體將逐漸朝向開源邁進，硬體則將越來越虛擬化。最後則是，自動化維運的大勢將持續成為潮流，維運人員將越來越靠近軟體，而不是跟數據中心或硬體打交道。陳斌表示，易寶支付的技術架構，將會持續往更輕量、更容易管理的方向邁進。

CTO小檔案

陳斌

易寶支付首席技術官

學歷：中國吉林大學資工碩士

經歷：自1993年起即投入網路服務產業，曾任日立美國系統集成總監、Abacus首席架構師、Nokia美國首席工程師，及eBay與PayPal的資深架構師。2003年就曾參與易寶支付的初期創業，在2005~2006年擔任易寶支付技術副總，2014年再次回歸，帶領技術團隊，建設易寶集團的技術體系。

公司檔案

易寶支付

● 成立時間：2003年8月

● 主要業務：電子支付服務平臺

● 員工數：易寶支付集團整體約2,500人

● 執行長兼共同創辦人：唐彬

● 總裁兼共同創辦人：余晨

公司大事紀

● 2003年：易寶支付創立

● 2005年：第一代支付平臺上線

● 2006年：併購西部支付

● 2009年：交易額突破千億人民幣

● 2011年：第一批獲得中國央行頒發《支付業務許可證》的業者

● 2013年：完成中國首筆跨境支付、發表行動支付解決方案「一鍵支付」

● 2015年：發表O2O解決方案「掌櫃通」

● 2016年：獲得《支付業務許可證》的續展