一名醫生如何一天看四百名病人？中正脊椎骨科醫院院長吳明峯一天平均門診掛號病人大約四百人，從掛號後，護士叫號，排隊醫生看診，之後再去拍攝X光片，回來看診，醫生寫醫囑後，再去領藥、預約下次回診或者是做復健。

因為骨科看診流程複雜，如果每個病人的病歷讀取，每慢一分鐘就會讓醫生整個看診流程延遲五小時才能下班。吳明峯在成立專門的骨科醫院後，平均每天都有四百名病人排隊掛號，看病人潮幾乎都沒有停過。

好的醫生是一間醫院或診所可以穩定營運的關鍵，但是，中正脊椎骨科醫院資訊室主任吳忠霖認為，背後如果可以搭配一套有效能、可以加速醫生調閱病人病歷的各種醫療資訊系統，就可以協助醫生加速問診的速度，並有效減少病患等待的時間。對中正脊椎骨科醫院而言，更高效能的醫療資訊系統已經是協助醫生看診更有效率的好幫手。

兄弟合作，哥哥開醫院、弟弟協助規畫醫療資訊系統

中正脊椎骨科從2011年成立以來，因為院長吳明峯擅長的關節微創手術而聲名大噪，隨著許多人因為各種3C商品的普及，有越來越多病人都有各種脊椎問題，因此，中正脊椎骨科也在今年2月15日正式更名為中正脊椎骨科醫院，讓骨科以及脊椎診療成為該醫院的兩大主要提供的醫療服務範疇。

吳忠霖表示，這樣的更名其實只是讓醫院提供的醫療服務可以名實相符而已，也讓病人不會以為中正脊椎骨科只有提供骨科的醫療服務，其實包括脊椎外科、內科和復健科等醫療服務項目。

吳忠霖是資訊科班出身，早期在退撫體系下的國營事業榮電工作，主要是負責銀行、信用合作社和農會等金融端末系統的程式開發工作，之後一路做到系統分析師，也經手其他金融業務管理甚至是行銷相關等業務內容。因為在榮電工作的資歷夠深，從單純的開發工程師歷練到業務部門，讓吳忠霖有機會和許多大小規模不等的系統整合業者有合作機會。

由於吳忠霖擅長資訊規畫，當哥哥吳明峯決定要自立門戶、成立一間全新的骨科專門醫院時，身為弟弟的他，便毅然決然地承擔起協助相關醫療系統和網路規畫的重責大任。

但接任資訊室主任一職的時間，遠比吳忠霖預期的時間更早，原本他是希望在榮電退休後再接任該職務，但後來因為遇到第一間國營事業榮電宣布破產且同時積欠員工薪資、加班費和資遣費的事件，讓他提前在2013年9月，就接任中正脊椎骨科資訊室主任一職。

醫療資訊系統從無到有階段，先求有、再求好

中正脊椎骨科從2008年開始籌畫興建，是一間地下一樓、地上十二層樓新的醫療專門大樓，在大樓硬體施工的期間，也同時規畫相關的醫療設備和醫療資訊與網路系統，並於2011年初正式落成，3月正式營運。

在規畫相關醫療資訊系統時，第一件遇到的問題就是基礎網路建設，到底是該採用專線就好，還是直接申請光纖網路。

後來，吳忠霖表示，因為醫院有許多的資料傳輸都需要仰賴網路傳輸，加上骨科需要做大量的影像掃描檢查，存取PACS（醫療影像儲存與通訊系統）相關檔案容量較大，網路頻寬就必須要夠快，才能夠在短時間內傳輸病人相關的影像圖檔給醫生作為病情診斷參考。所以，在一開始的網路規畫上，他就決定直接一步到位，採用光纖網路作為主要的網路傳輸規格。

除了網路外，剛開始在決定相關的醫療資訊系統時，吳忠霖也陷入兩難的天人交戰。他坦言，即便吳明峯早年在高雄市立民生醫院看診時，有絡繹不絕的病人來看診，但是，後來決定成立一間專門的骨科醫院，是否還可以有足夠的門診量維持營運，其實是充滿許多不確定性的。

因為不知道到底會有多少的門診量，也無法選擇採用哪一種等級的伺服器，也得評估是否系統要一步到位，還是先選擇只要有及格分數的醫療資訊系統將就使用就好呢？

所以，中正脊椎骨科醫院醫療資訊系統從無到有的過程中，吳忠霖最後決定採取「先求有、再求好」的IT策略，先選擇一套現成可用的醫療資訊系統後，正式營運上線後，再依照實際的營運狀況做調整。

看診病人數量增加，多浪費病人一分鐘等於問診浪費五小時

吳忠霖笑說，哥哥吳明峯和他兩個人最大的相似處就是，「兩個人都有工作狂的傾向。」多年來，只要是吳明峯的骨科門診時段，平均的看診人數大約是四百人左右。先前在高雄市立民生醫院擔任骨科醫生時，吳明峯每次看診病人都超過三百人，不僅要有三個護士跟診，也必須有另外的醫生協助開醫囑，甚至連吃飯、上廁所都沒有時間。但這種爆量的看診也引發監察委員發函糾正，認為病人過多，每個病人問診時間不到二分鐘，醫院並未保障病人應該有的看病權益。所以，為了改善這種爆量的門診病人，也會採取各種限制門診人數的措施，以回應監察委員的糾正。

過去曾經因為限制門診人數，反而讓病人要透過各種關係關說，有些老病人反而無法看到診。有這種限診的經驗後，吳明峯便決定，對所有門診掛號的病人都一視同仁，一天只有開放一個門診時段，但一定會把掛號的病人看完後，才會下班休息。

由於骨科的病人有許多是年長者或者是行動不便者，吳忠霖說，為了加速看診的流程，通常護士會依序先把五位左右的病人叫號到診間候診，目的就是提供充足的時間，讓病人可以慢慢移動到診間。

不過，隨著病人慢慢知道吳明峯在中正脊椎骨科看診後，醫院的門診人數也開始增加。吳忠霖說：「醫院營運大約經過兩年後就發現，原本的醫療資訊系統已經不敷使用。」最明顯的例子就是，面對爆量的病人，不論是打開病人的病歷資料，或者是讀取先前檢驗拍攝的X光片的掃描檔案，系統本身已經出現無法負荷的現象，每一個開啟病歷檔案到讀取檔案的過程中，速度開始變得很慢，醫生得等系統開啟病歷資料後，才能根據檢驗結果和現場問診狀況，再寫下相關的醫囑及病歷診斷。

他表示，每一個問診動作如果多耗費病人一分鐘時間，整個問診流程就得多浪費四百分鐘，等於多浪費超過五小時時間。

因此，吳忠霖在發現醫療資訊系統已經出現不敷使用的現象時，就開始評估下一波醫療資訊系統升級的時程和進度，當然，對他而言，當醫院病人的營運已經逐漸穩定的同時，怎麼選擇一套可以隨著營運調整並且具有可擴充性的醫療資訊系統，是他主要評估的重點。

升級HIS與PACS系統提升看診效率，採雲端技術提升醫療管理

中正脊椎骨科醫院定位為骨外科及脊椎專科醫院，每一天都會產生許多大量寶貴的臨床資料，都需要不定期進行分析，並針對病種分析、藥物代謝、疾病對應症狀與治療計畫等等的病歷資料，納入知識庫並建立相關的病歷模型做分析。

有寶貴的病歷分析資料後，怎麼讓這些病歷模型資料可以俾利醫生的問診，中間就需要一連串醫療資訊系統的串接。因此，一剛開始堪用的醫療資訊系統，每一個端點都必須重新改造，除了要提升處理資料的效能外，也同樣具備資料處理技術並連網所有醫療設備。

吳忠霖表示，在2014年重新選擇一個當初在榮電時，就曾經配合過的系統開發整合業者，這個系統開發業者也和軍醫院以及榮民總醫院有合作過。他笑說：「因為中正脊椎骨科醫院有許多醫生是來自各大醫學中心，因此，該醫院也必須要能夠提供醫生平常習慣用的系統才行。」

除了在2014年更新第二代醫療資訊系統外，同時升級HIS主機的設備，採用HA（高可用性）架構，提升整體醫療資訊系統的處理效能。緊接著，在2015年，也隨之更換PACS主機效能並增加儲存空間，隨著這樣的設備升級，也可以做到立即加速所有病歷影像資料的讀取效能。

他指出，透過所有醫療資訊系統的陸續升級，就可以讓吳明峯每次平均四百名病人的看診時間，從原本的早上九點看診到隔天凌晨一點，提前到從早上九點看診到晚上八點左右，就可以看完所有門診掛號的病人，「看診時間整整縮短五小時左右。」他說。

隨著雲端技術的成熟，對於中正脊椎骨科醫院而言，2016年也建置雲端版的HIS系統、MIS系統和NIS（Nursing Information System，護理資訊系統），串連許多行動裝置和App的使用。目前該醫院使用的行動化雲端醫療即時整合照護系統就串連了十九類的App，諸如住院、檢驗查報告、護理、藥品辨識、手術提醒、危險異常值通報、電子病歷、院區整合、影像整合，甚至是會診通知與回覆等，都已經包含在這個雲端醫療照護系統中。

吳忠霖表示，為了輔助醫生可以即時掌握病患的病情資訊，除了將病歷資訊整合到醫師使用的行動裝置上外，該醫院下一步的目標就是要推動電子病歷無紙化，做到強化對病人的服務以及提升醫院醫療管理的效率，不僅可以提供更即時和更精準的病歷資訊給醫生，也有助於提升醫療服務品質和做到成本控管。

CIO小檔案

吳忠霖

中正脊椎骨科醫院資訊室主任

學經歷：美國Bendicitine College主修電腦科技，於1994～2013年任職於榮電公司金融資訊部，負責銀行、信用合作社及農會金融端末系統城市設計、系統整合建置與業務行銷。2011年協助中正脊椎骨科規畫醫療資訊系統及全院資訊網路，於2013年9月任職資訊室主任一職迄今

公司檔案

中正脊椎骨科醫院

● 成立時間：2011年

● 主要業務：醫療服務業

● 總部：高雄市前金區中正四路100號

● 員工人數：200人

● 病床數：83床

● 院長：吳明峯

● 執行長：嚴建藏

資訊部門檔案

● 資訊部門名稱：資訊室

● 資訊最高主管：主任

● 直屬主管：執行長

● 資訊部門人數：3人

● 資訊部門分工：主任負責全院資訊系統軟硬體規畫；資訊專員負責主機、網路、資料庫網站系統程式開發、醫療資訊系統軟體維護及電腦硬體設備維護等工作內容

IT部門大事紀

● 2011年3月：中正脊椎骨科醫院正式營運，醫療資訊系統HIS及PACS系統上線；醫院官方網站及網路號掛系統上線

● 2014年：更換第二代醫療資訊系統軟體；升級HIS主機，採用HA架構；實施電子病歷

● 2015年：更換PACS主機，增加儲存空間；建置全院無線網路；等入行動查房系統供醫生使用

● 2016年：建置雲端版HIS系統、MIS系統、NIS系統

● 2017年6月：預計檔案管理暨訊息交換平臺上線

● 2017年8月：預計完成電子病歷無紙化系統建置；建置行政管理系統無紙化