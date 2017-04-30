公有雲服務當道，彈性擴充的按需計價服務開始成為大企業節省基礎架構成本的手段，不過公有雲支出是否真較私有雲便宜，還是得按照企業應用型態而定，才能既符合自家需求又能降低成本。像是年營收臺幣千億元規模的美國電商新蛋（Newegg）就兩者併用，在美國總部將核心的電商系統基礎架構建置於IDC機房，但海外據點，如台灣新蛋在臺電商網站新蛋全球生活網，就看上Azure SQL資料庫較自建SQL Server實體主機可以節省近一半的成本，在2016年3月臺灣網站就從本地環境搬上了微軟Azure公有雲。

不過，台灣新蛋負責開發的另一套檔案管理App稱為NeweggBox，卻採取了不一樣的做法，反而將App的後端系統，從公有雲搬到了臺灣IDC內的自建OpenStack私有雲環境，主導整個轉移過程的關鍵人物，正是台灣新蛋IT總監劉人豪。

早在2015年初，台灣新蛋就將NeweggBox後端系統部署在AWS公有雲服務上，劉人豪表示，看上AWS的原因在於，不僅環境組態設定方便，平臺也提供了許多服務API，開發人員不需要獨立開發，只需要串接不同的API即可使用，可以減少開發時間。但是導入AWS一年之後，台灣新蛋發現營運成本越來越高。劉人豪解釋，早期開發階段中，必須建立多個VM來執行不同的功能，如儲存系統中介資料（Metadata）、運作前端Web Server需求。他表示，初期系統規模不大，而隨著新功能推出，架構逐漸成形後，所需要的VM數量就越來越多。

此外，在NeweggBox還尚未正式推出時，開發團隊可以限制需要的VM數量，來控制雲端費用的額度，但是因臺灣新蛋IT架構中，劃分成開發環境、半正式環境（Pre-Production）及正式環境等三種部署環境，服務上線後，VM用量也會增加，讓NeweggBox在AWS的運作成本提高。若以可支援2千萬名用戶規模來估算5年租用AWS服務的成本，劉人豪表示，至少需要8千萬元。

但若改用VMware或微軟商用私有雲解決方案，以台灣新蛋的未來用量，也要負擔高昂的授權費，因此，因此，新蛋高層開始思考，能否有其他替代方案，後來決定導入免授權費的OpenStack平臺Liberty版本，自己來建置一套私有雲。

原本台灣新蛋導入公有雲服務，就是不想介入太多維運工作，將資安、硬體、線路等維運工作外包給廠商解決。但是，除了成本考量，劉人豪也發現了使用公有雲提供基礎架構的一些缺點。他舉例，台灣新蛋部分IT服務必須靠24小時運作的VM運作，某些服務則是靠隨需擴充的VM執行，因此AWS針對不同使用情境，各有其專屬的計費方式。想要清楚估算整體服務的維運成本，不是一件容易的事。

公有雲服務計價機制還不夠透明

但是，劉人豪認為，AWS計費機制還不夠透明，「AWS每月寄送的電子帳單沒有提供太多細節，企業該要如確定使用量？」像是系統當機、維護的過程中，是否也被列入計費範圍中。此外，企業也應查驗系統紀錄，比對它與AWS帳單的使用紀錄是否一致，「但是開啟AWS進階的監控服務，又得支付額外的費用。」這都讓雲端服務的成本控制更加複雜。

難以掌握公有雲硬體的使用情況

此外，使用公有雲服務，IT團隊也較難掌握硬體的使用狀況。劉人豪表示，AWS曾因維運作業，通知IT團隊其服務可能受影響。但他發現，儀表板上的某臺VM出現警示紅燈，「無法確定究竟是我們的服務故障，還是AWS的維運工作導致。」他認為，IT團隊很難掌握實體設備、VM的狀況，最後只好選擇重新啟動VM。事後，透過美國總部向AWS反應，才得知原來廠商的實體伺服器故障必須進行汰換，導致服務故障。除了導入公有雲日漸提升的成本，這些使用的不方便，也間接讓新蛋決定自建OpenStack私有雲。

導入穩定版本OpenStack比較有保障

不過，OpenStack每半年推陳出新的改版步調，讓許多企業望而卻步。劉人豪表示，目前市面上還沒有一套完善的OpenStack套裝產品，讓企業可以無縫接軌升級新版本，因此每一版本的使用期限，也是台灣新蛋在思考的問題。他表示，決定採用後，儘管當時OpenStack即將推出Mitaka版本，但是考量前一個Liberty版本已經累積較多使用經驗及社群文件，為求穩定，台灣新蛋還是決定導入Liberty版本。他認為，即便使用較舊的版本，未來只要沒有資安疑慮、嚴重Bug，或是新版還沒釋出重大新功能，台灣新蛋都還是會維持在Liberty版本上運作。

一旦碰上非更新不可的情況，劉人豪也已經想好了未來的升級策略，他表示，台灣新蛋會採用平行轉移的方式進行更新，首先建立出一套最基本的OpenStack架構，再慢慢地遷移叢集上運作的VM、儲存元件。

靠系統中間層2周完成部署任務

但是，如何無痛轉移這個已經開發了一年的應用系統卻是一大挑戰。劉人豪去年4月接到新蛋總部指示後，馬上率領團隊旋緊發條，分析既有AWS的架構中的各個服務，例如AWS RDS、AWS SQS（Simple Queue Service）、AWS CloudSearch，都得找到對應的開源模組，之後IT團隊就開始模仿原有服務在AWS上運作的系統架構，來打造各自對應的Gateway層，這是用來串接AP服務和後端IaaS間的系統中間層。

如此一來，上層Ap服務都是直接介接Gateway層，而不需與底層服務直接串連，未來就算底層基礎架構還要改用其他IaaS或另一套私有雲，也不需要重新大幅修改程式碼，只要重新增加Gateway層對新環境的串聯機制即可。

花了3個月時間，終於在6月時完成了搬遷準備，並將轉移計畫提交到美國總部，高層審核後拍板定案，臺灣團隊在7月時，按照規畫開始部署OpenStack，將部署在AWS上的NeweggBox各項服務，透過中間層改介接至OpenStack的各開源元件，只花了2周時間，就完成了所有的遷移任務，「最痛苦的回憶就是三天三夜都在待在IDC機房內工作。」

最後還得測試這些開源工具，能否滿足未來5年新蛋成長的需求，劉人豪表示，目前這個OpenStack私有雲已經通過內部壓力測試，可以同時承受1百萬人同時傳送檔案的工作負載，而應付當前的使用規模，大約需要200臺VM。根據台灣新蛋的評估，NeweggBox專案未來5年改用自建私有雲的成本，可以下降到約2千多萬元，比起原本預估採用AWS時近8千萬元的預估費用，自建私有雲的「成本減低了7成以上。」劉人豪表示。

在設計新OpenStack架構時，「組態設定就是遵循正式環境的水準設計，將開發環境視同正式環境。」劉人豪表示，新蛋的IT環境總共可以分為開發環境、半正式環境及正式環境。開發人員未經許可，不得接觸半正式、正式環境。在開發團隊推出新功能時，也會經過軟體測試工程師（SQA）的測試，確認功能無誤，不會影響正式環境運作後，基礎架構團隊才會將新功能推上線，「一旦測試工程師發現有Bug，新功能就不可進入正式環境。」

提高Controller節點數，增加容錯度

不過，在OpenStack上線運作後，IT團隊不免也會碰到實際的維運問題。起初新蛋只有建置3個OpenStack Controller節點，在OpenStack的設計中，Controller節點掌管了包含伺服器、資料庫、儀表板及監控系統等元件間的通訊。

劉人豪表示，最初新蛋只有部署3個Controller節點，但某天突然發現，運作在OpenStack上的VM出現異常，即使位在同一個網段內，彼此卻失去互相連線的能力，經過清查後才發現一個Controller節點故障，剩餘的兩個Controller節點則各自為政。後來IT團隊得核對儲存比對2剩餘兩個Controller節點儲存的資料，重建一份完整數據，在關閉其中1個節點後，才重新恢復為3個Controller節點的設定。後來資訊團隊也與高層建議，3個Controller節點還不足應付正式環境需求，「必須要增加到5臺，才能提高系統的容錯度。」另外，台灣新蛋部署環境採用開發、半正式和正式環境三階段的做法，在運作OpenStack後也帶來了麻煩。劉人豪解釋，在這3個相異環境內，內網的IP位址都一樣，當VM運作出現異常時，無法鎖定它位於哪個環境運作。雖然新蛋IT團隊曾想過透過蒐集系統Log資訊，記錄每臺VM的運作狀況，但劉人豪認為，如此作法過於複雜。因此IT團隊想到的解法，就是在每個環境中都部署1臺監控VM，蒐集各環境中其他VM的運作情況，再回傳至中控中心，例如新蛋設置24小時運作的NOC，目的是監控新蛋全球的服務、伺服器是否正常運作，「這些監控VM就會回傳資料給NOC。」

不只OpenStack，新蛋也開始嘗試Docker

不只OpenStack，今年新蛋美國總部也開始引進Docker，嘗試利用容器技術取代VM運作部分服務。Docker的優勢在於，利用微服務架構作為基礎，針對不同的系統服務進行水平擴充，而許多新創公司並沒有過去傳統IT架構的包袱，自然可從微服務、雲端原生的架構著手，Docker也順理成章變成新創快速成長的利器。劉人豪表示，從去年底開始，新蛋已經陸續引進Docker相關的教育訓練，「新蛋十分願意嘗試新興技術。」

CIO小檔案

劉人豪

台灣新蛋IT總監

學歷：淡江大學資訊管理學系

經歷：曾在臺灣智慧卡、浩鑫以及階梯數位科技任職，2016年3月將新蛋全球生活網搬遷至微軟Azure後，同年7月更將NeweggBox專案從AWS公有雲服務遷移下線至自建OpenStack私有雲，現階段也開始引入容器技術Docker相關教育訓練

公司檔案

台灣新蛋

● 地址：臺北市內湖區內湖科技園區瑞光路513巷31號10樓

● 成立時間：2001年

● 主要業務：專攻電子商務，在美國、加拿大、中國及臺灣都有分部

● 總部：美國加州

● 員工數：2,400人

● 資本額：1.33億元

● 年營收：1,100億元

● 董事長：張法俊

● 總經理：詹家琛

資訊部門檔案

● 資訊部門主管職稱：IT總監

● 資訊部門主管姓名：劉人豪

● 直屬主管：總經理

● 資訊部門人數：29人（臺灣區）

IT部門大事紀

● 2001年：新蛋成立

● 2004年：在臺灣成立全球產品管理中心

● 2008年：新蛋加拿大分站開始營運

● 2009年：新蛋B2B平臺上線

● 2015年：新蛋全球生活網在臺正式營運

● 2016年：新蛋全球生活網搬遷至微軟Azure運作

● 2016年：NeweggBox專案內部OpenStack私有雲上線

● 2016年：開始引入Docker容器技術教育訓練