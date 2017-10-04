英特爾（Intel）周二（10/3）表示，該公司的前執行長Paul Otellini在周一（10/2）於睡夢中過世了，享年66歲。

Otellini是在1974年、當他23歲的時候加入英特爾，他曾擔任英特爾架構部門的總經理、全球銷售與行銷總經理、營運長，並在2005年成為英特爾的第五任執行長，商學院畢業的Otellini也是英特爾第一個非工程師背景的執行長，一直到2013年退休，在英特爾待了40年。

英特爾則說，Otellini在擔任執行長期間改革了該公司的營運與成本結構，奠定英特爾於伺服器市場的領導地位，還贏得了蘋果個人電腦的業務合約，並履創英特爾的營收紀錄。

英特爾在Otellini就任前一年（2004年）的營收為340億美元，而Otellini退休的前一年（2012年），英特爾的營收已成長至530億美元。

自Otellini手上接棒的英特爾現任執行長Brian Krzanich表示，他們對Paul的逝世深感悲傷，在一群工程師中他總是代表著客戶的聲音，告訴他們唯有以客戶為優先才能勝利。

英特爾董事長Andy Bryant則讚許Otellini是個有商業頭腦、樂觀且願意奉獻的執行長，孜孜不倦、紀律與謙卑是他的領導基石，也已深植於英特爾的價值觀中。