甲骨文（Oracle）於周一（10/2）發表了容器原生程式開發平台—Oracle Container Native Application Development Platform，以協助開發人員建置、部署與操作基於容器的微服務及無伺服器應用。

該平台的兩個基礎元件為Oracle Container Engine及Oracle Container Registry Service，前者為Kubernetes容器調度管理服務，後者則是Docker儲存庫服務。

Kubernetes現為全球最受歡迎的容器調度管理工具，根據調查，目前容器部署的前五大難題依序是儲存、安全、網路、複雜度與調度解決方案的選擇，而Oracle Container Engine即是整合了標準版Kubernetes、控制、安全與效能的Kubernetes服務。

新的容器儲存庫服務相容於Docker v2 API，提供私人儲存服務，且與Oracle Container Pipelines及Container Engine緊密結合，以提供端對端的容器生命周期管理。它允許使用者檢視儲存庫中的映像檔，或是於建置流程中使用這些映像檔，亦能直接利用傳統的Docker CLI來連結儲存庫。