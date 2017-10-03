今年稍早傳出甲骨文準備投入AI市場，成立兩個解決方案工程中心，近日甲骨文終於宣布，在既有的雲端產品線中整合AI技術，來強化雲端產品的功能，甲骨文稱之為調適型智慧App服務（Adaptive Intelligent App），先從4大雲端產品開始著手，包含ERP、HCM、供應鏈管理雲和客戶體驗雲，除了整合AI技術到雲端產品中，甲骨文也整合了第三方和企業本身資料，企圖藉由AI技術，提供企業更聰明的產品。這樣的作法與IBM類似，IBM也在近來將Watson的AI技術，應用於多個自家旗下的產品。

甲骨文早在去年的OpenWorld全球用戶大會中就提出這個方向，但直到今年OpenWorld大會才正式宣布，要將旗下雲端產品線AI化，並宣布了第一波AI化的服務，主要會聚焦在客戶體驗的應用，像是行銷、客戶服務等，其中也整合來自甲骨文資料雲服務（Data Cloud）的資料。

甲骨文表示，這個資料雲服務是全球擁有最多的第三方資料的平臺，收集來自全球超過50億的客戶資料，一個月就有超過7兆筆資料，透過資料科學和機器學習等技術，來支援甲骨文這批調適型智慧應用的分析之用。

甲骨文應用開發執行副總裁Steve Miranda表示，雲端產品AI化的作法能夠讓企業快速且簡單的運用AI技術，為了達到這樣的目標，甲骨文將AI技術嵌入既有的雲端應用，讓企業可以直接結合第三方資料，來運用機器學習和成熟的分析決策技術，不需再自行開發。