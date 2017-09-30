在中國於今年9月初明文禁止首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）活動之後，本周五（9/29）南韓宣布禁止所有形式的加密貨幣融資行為，同一天瑞士也採取行動針對ICO程序展開調查。

根據CoinDesk今年第二季的調查，ICO已成為區塊鏈產業募資的最大管道，該季有超過50家新創業者舉辦了ICO募資活動，總計募集7.97億美元，遠高於10家新創業者利用傳統VC途徑所募得的2.35億美元。

南韓金融服務委員會指出，ICO的市場過熱，再加上投機及詐騙盛行，擔心擴大對投資人的危害，決定禁止所有形式的ICO活動。事實上，迄今南韓政府已發現逾10起利用ICO活動進行詐騙的案件，逮捕超過20名嫌犯，並有多名已遭起訴。

目前並不確定南韓是否會跟上中國的步伐，進一步擴大對加密貨幣的管控，因為除了ICO詐騙之外，南韓同樣也發現不少利用加密貨幣來洗錢的違法情事。

本周五除了南韓禁止ICO，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）首度控告兩家以ICO之名行詐騙之實的公司之外，瑞士金融市場監督管理局（Financial Market Supervisory Authority，FINMA）也在同一天宣布將針對ICO的詐騙行為展開調查。

FINMA主要調查的方向在於ICO的程序是否違反當地的法令，以及當發現有人想要鑽當地金融市場法律漏洞時就會啟動執法程序。

儘管瑞士的加密貨幣交易不如美國、日本、南韓或中國等市場熱絡，但金融服務業者PwC的調查指出，迄今全球前十大ICO活動中，有4起發生在瑞士，第一名是Tezos智慧合約平台在瑞士募集了2.38億美元，另有3起發生在美國，中國、新加坡與俄國則各佔一起。

此外，日前也傳出瑞士正在調查境內十多起銷售偽造加密貨幣的犯罪事件。