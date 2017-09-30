Canonical工程師Dimitri John Ledkov本周透過郵件論壇正式宣布，預計於今年10月19日出爐的Ubuntu 17.10將不再有32位元的版本。

Ledkov是在今年5月揭露此一計畫，指出32位元架構已不再是傳統裝置的預設或主流，不論是桌面、筆電或機架伺服器，而逐漸成為目的型架構，如同過去被應用在嵌入式裝置的架構，而現在則將被應用在物聯網（IoT）裝置與單一目的裝置上，或是作為雲端與容器的客座架構。

此外，即便Ubuntu網站的下載頁面不再促銷支援桌面、伺服器或Cloud的32位元版本，也沒看到下載量有太大的變動，更加使得Canonical決定調整相關策略。

未來Canonical仍將繼續支援32位元版本的舊版Ubuntu，但僅限於安全更新、Ubuntu Core Snappy架構映像檔、Server Subiquity映像檔與Netinst，而不再支援32位元的Server Classic映像檔或Desktop Live。

已有愈來愈多的Linux版本棄守32位元，包括Tails OS、Arch Linux，而Manjaro也計畫在今年11月終止對32位元架構的支援，不過仍有少數鎖定舊款設備的Linux分支會持續支援32位元架構。