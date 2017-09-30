科技部落格Techcrunch引述消息來源報導，Google正在研發一個類似Amazon Echo Show的7吋螢幕智慧桌上型視訊裝置。

消息人士指出，新產品在Google內部專案代號為Manhattan，它和Echo Show同樣採用7吋螢幕，內建Youtube、Google Assistant、Google Photos及視訊通話功能，可能也會跑第三方App，如Netflix。此外也能當成智慧家庭中樞（smart hub），可控制Nest及其他智慧連網裝置。

今年5月推出、售價230美元（約台幣7,000元）的Amazon Echo Show內建Alexa語音助理、高音質的麥克風、杜比音效喇叭之外，最大特色是搭載7吋觸控螢幕及相機，除了可聲控由Echo報氣象、放音樂、開啟家中照明或冷氣外，還可以播放相片、上Youtube看影片、顯示氣象、購物清單或是播放保全攝影機的影像。

據傳之前Google也有其他更大尺寸螢幕產品的規劃，但現在把重點放在Manhattan上。而原本Manhattan預計的時程為2018年，自從Amazon Echo Show宣佈後，Google被迫提前到2017年，只是相關零組件供貨及可能的通路動員不及，因此仍然會延到2018年。

巧合的是，就在本周Google無預警將Youtube從Echo Show拉下，讓後者用戶無法存取Youtube服務，讓用戶及Amazon感到錯愕。事後Google解釋是「Amazon實作Youtube方法違反Google規定，破壞用戶體驗」。

臉書稍早也傳有一個正在開發代號為Aloha，類似Echo Show的視訊通話裝置。