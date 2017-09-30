穿戴裝置 Apple Watch

蘋果Apple Watch 3全球上市，內建LTE可獨立通話及行動上網

蘋果新一代Apple Watch 3已正式在9月22日全球開賣，首次內建LTE通訊功能，可以獨立通話及行動上網，且每個Apple Watch手錶也和iPhone共享同一個手機號碼；另外，新版Apple Watch也特別採用更小尺寸的eSIM卡設計，這是一個新型的嵌入式SIM卡設計，因為是直接將SIM嵌入裝置內，體積上較不占空間，大小只有原來SIM 卡的百分之一，還搭配新的天線設計，才得以在不增加硬體空間的前提下，來提供LTE功能。Apple Watch 3也內建watchOS 4新版本，並也針對健康和健身功能提供多項改善和優化。另外電池續航也達到18小時，並推出兩種版本，LTE 版售價為 399 美元和無 LTE 版本售價為329美元起。（詳全文）

IoT殭屍網路 Linux.ProxyM

Dr.Web揭露專門感染Linux裝置的新型IoT殭屍網路，超過10萬臺裝置受感染

俄國資安業者Dr.Web最近揭露一個專門感染Linux裝置散布大量垃圾郵件的新型IoT殭屍網路Linux.ProxyM。Dr.Web是在今年2月首次發現Linux.ProxyM殭屍病毒的出現，並且觀察到有持續擴大感染的跡象，到今年6月為止，至少超過10萬臺Linux裝置受感染，包括像是路由器、數位機上盒或其他Linux設備等。根據Dr.Web的統計，受感染過的裝置，平均每天會寄出400封的垃圾郵件，若以10萬臺裝置來計算，代表一天可以發送4,000萬封郵件，目前受Linux.ProxyM影響的國家，主要分布在美國、印度及歐洲等地區。Dr.Web也提出警告，這類型IoT殭屍網路未來將可能會越來越加猖獗。（詳全文）

區塊鏈 物聯網聯盟

思科、Bosh及大型金融業聯手成立信任物聯網聯盟，將用區塊鏈確保物聯網安全

近日，由思科、Bosh及大型金融業者與區塊鏈服務商共同組成新的信任物聯網聯盟（Trusted IoT Alliance），旨在建立一個開源的區塊鏈協定標準，讓企業可以利用區塊鏈的分散式帳本追蹤及驗證機制，來打造更具安全的IoT網路架構，以建立一個安全、可擴展、互通以及值得信任的IoT生態系。聯盟初期成員包括有美國銀行、美國合眾銀行、紐約梅隆銀行等金融業者，以及區塊鏈服務公司如ConsenSys、Skuchain等，還有Gemalto等安全業者及物聯網公司加入。信任物聯網聯盟也表示，未來將著手進行試驗專案，並釋出開源碼。（詳全文）

藍牙 IoT安全

藍牙漏洞恐讓上億手機門戶大開，不用配對就能駭入裝置

安全公司Armis Labs研究人員最近揭露一項針對藍牙漏洞的攻擊手法，並稱呼它為BlueBorne，只要使用者裝置有開啟了藍牙通訊功能，攻擊者就能夠利用取得藍牙裝置的MAC位置，來入侵該裝置，全程不需與裝置配對或設定。研究人員也公布8個BlueBorne使用的藍牙零時攻擊漏洞，其中有4個被列為重大風險。這些漏洞已被證實可被入侵用戶連網裝置，並可被用來發動各種型態攻擊，包括遠端控制，或是進行中間人攻擊等。目前受影響作業系統包括Android、Linux、Windows及iOS 10以前的系統。 儘管微軟、蘋果、Google已陸續釋出更新修補漏洞，但至今仍有將近上億個舊版Android以及iOS裝置還未修補，仍存有被駭的風險。（詳全文）

大數據 Eclipse基金會

商用大數據服務商Cloudera加入Eclipse開源IoT專案，將貢獻數據管理平臺

全球大型商用Hadoop版本發行商Cloudera日前正式加入Eclipse基金會，負責協助Eclipse IoT專案的推動，來加速發展IoT解決方案，Cloudera也將貢獻一個IoT數據管理平臺，可以更容易幫助企業將從設備蒐集到的IoT資料，加快用來進行機器學習和進階分析，來挖掘出新的商用價值。未來Cloudera將與該專案主要成員包括Bosch、Eurotech 及Red Hat等共同合作，來開發一個全面的IoT框架，以便將IoT裝置、閘道器及雲端的軟體堆疊整合，同時還可以提供做為永遠性儲存和機器學習分析使用。（詳全文）

IoT市場調查 IoT安全

IoT 調查：2022年全球IoT安全市場商機將上看44億美元

隨著IoT安全重要性日益增長，越來越多的企業也開始加強和提高對IoT安全的投資。市研機構IoT Analytics近日也在最新發布的2017～2022物聯網安全市場報告中指出，全球的IoT安全市場規模，未來5年內將會大幅成長。這份IoT安全市場報告主要針對了包括工業、零售、醫療等12個行業及超過21項IoT安全相關技術的投資規模進行調查。根據IoT Analytics的預估，2017年全球物聯網安全市場將可達到7.03億美元，未來5年的年複合成長率則可來到44%，並可望於2022年達到44億美元的市場規模。（詳全文）

自駕車 百度

百度重砸百億人民幣成立Apollo基金會，未來3年將投資百項自駕車專案

中國搜尋引擎龍頭百度為了布局自駕車近來動作頻頻，前不久才剛與微軟、Nvidia、福特等50多家業者合作，打造開源自駕車平臺Apollo，最近更進一步宣布將重砸100億人民幣（約新臺幣457億元）成立Apollo基金會，未來3年計畫投資超過100個自駕車研發專案，希望吸引更多的開發者加入自駕車應用的開發行列。百度同時還在新釋出的Apollo 1.5版中新增5個核心功能，包括障礙感知、路線規畫、雲端模擬系統、HD高畫質地圖，以及端到端深度學習技術，提供開發者能加速自駕車研發。（詳全文）

自駕車 特斯拉

傳特斯拉也將和AMD合作開發自駕車晶片

不只與Nvidia合作開發自駕車硬體，近來特斯拉也傳出同時還找上了另一家GPU廠商AMD合作，打算研發自己的自駕車晶片。特斯拉去年底終止與MobileEye的合作關係後，之後在Autopilot自駕系統開發上，就積極尋找非MobileEye的解決方案，包括採用Nvidia的自駕車晶片等。不過對此，AMD及特斯拉都拒絕做出評論。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／Apple、Armis Labs、百度、特斯拉

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資料來源：iThome整理，2017年9月