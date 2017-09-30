臺灣雲端郵件安全業者網擎資訊（Openfind）執行長廖長健在29日宣佈，為了進軍國際協同作業企業市場的布局，網擎將改用翟本喬所創的和沛科技旗下私有儲存雲ArkEase Pro（AEP）產品，來取代網擎自有的SecuShare檔案分享管理系統，而AEP研發團隊也將整併到網擎研發團隊中，網擎原有的企業用戶，也將逐步轉換成AEP產品。不同於Google買下HTC手機團隊的作法，臺灣軟體老將網擎以及和沛科技這家軟體新創，則是採取了不一樣的團隊整併式結盟。

和沛科技總經理翟本喬表示，透過網擎董事長高志明的牽線下，開啟兩家公司的合作之路，因為雙方評估在產品的互補下，決定由網擎整併和沛這套企業級檔案同步分享服務產品線AEP，包括6名AEP研發人力也將轉而併入網擎研發團隊，來負責該產品的後續開發與技術支援。翟本喬更以「費用分攤、利潤分享」來詮釋這個合作模式，他強調，未來AEP產品與研發都全面整併到網擎的產品線，並由網擎資訊負責相關的業務與行銷事宜。

網擎整併和沛私有儲存雲，驚艷AEP防勒索軟體功能

廖長健指出，和沛科技的AEP企業私有儲存雲產品具有三大特色，包括：跨裝置無縫同步和備份功能，可以做到快速和安全分享並有利協同作業，以及可以完整消除勒索軟體的損害。

網擎資訊行銷副總李孟秋則對AEP如何對抗勒索軟體印象深刻。她表示，這類私有儲存雲軟體都有一個桌面端可以和雲端同步的資料夾，先前勒索軟體橫行時，一旦使用者電腦這個同步雲端的資料夾也被加密，被加密的檔案也會同步到雲端資料夾，一旦超過儲存版本限制，幾乎無從還原檔案。

為了克服這個風險，李孟秋表示，AEP產品預設有5個可以同步雲端的資料夾，這個資料夾中都有隱藏誘餌檔案，例如，之前勒索蠕蟲Wannacry就是利用SMB漏洞迅速在企業內網蔓延，當Wannacry觸發這5個同步資料夾的誘餌檔案時，AEP就會知道這是勒索軟體，而不會將該次變動的檔案上傳雲端。因此，她說，使用者只需要從雲端將先前同步到雲端的檔案版本，透過一鍵還原的方式，就可以將文件順利恢復。

李孟秋指出，網擎原有SecuShare公有雲維運經驗，和稽核、歸檔、個資偵測和日誌留存等企業功能，未來也都會陸續整合到AEP產品上，「最遲年底前，可以完成相關功能的整合。」她說。

整併後的產品，瞄準企業檔案伺服器和網芳需求市場

廖長健表示，SecuShare和AEP產品的整併，短期目標就是希望取代企業內常用的檔案伺服器或者是網路芳鄰，透過企業級的資安功能，落實資料備份、稽核、個資偵測、歸檔、全文檢索和防勒索軟體等資安功能，協助企業可以達成數位轉型的目標。

但中期而言，他認為，這類EFSS產品也將轉型成內容協作平臺（Content Collaboration Platforms），也會加上電子郵件和即時通訊（IM）的功能，可以打造一個線上編輯與多人協作的生產力平臺。

「長期目標則是要打造一個以整合雲端郵件功能的One Platform，」廖長健認為，不論是將郵件附檔直接存放在儲存雲中，可以更安全快速的存取檔案，或者是可以透過MailCloud Messenger線上即時通訊軟體，在協作平臺彼此溝通，就可以直接在線上編輯或修改，達到商務雲端辦公室的願景。