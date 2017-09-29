Google網域名稱註冊服務Google Domains本周宣布，將漸次把手上的45個頂級網域名稱加入HSTS（HTTP Strict Transport Security）預載名單，未來造訪這些網域的瀏覽器都會自動選擇HTTPS傳輸。

HSTS為一HTTP的強制安全技術，可強制瀏覽器透過HTTPS加密連線與網站進行通訊，預防中間人攻擊，而Google打造了HSTS Preload List開源專案，這是一份供瀏覽器使用的HSTS預載名單，舉凡瀏覽器造訪名單上的網址都會優先選用HTTPS連結，例如當使用者輸入http://gmail.com時，瀏覽器會將它改成https://gmail.com。包括Chrome、Firefox、Safari、IE或Microsoft Edge或Opera都內建了該名單。

不過，該名單最初是由不同的網址所組成，Google先是在2015年把.google預級網域名稱（ top-level domains，TLDs）納入該名單，只要是造訪.google的任何網站，瀏覽器都會優先選擇HTTPS連線，現在Google決定新的TLDs也將比照辦理。

目前Google Domains負責經營45個頂級網域名稱，包含.eat、.dad、.how、.mov、.new、.app、.zip、.foo及.dev等，Google打算先將.foo及.dev納入HSTS Preload List中。

Google軟體工程師Ben McIlwain解釋，使用TLD等級的HSTS將替這些網域名稱帶來基本的安全保障，申請人只要選用安全的TLDs再加上SSL憑證的配置就能確保連線安全，不必自行將網址提交至HSTS Preload List，此外，提交申請到觸及大多數使用者通常需要好幾個月的時間，Google的作法將更有效率。

McIlwain表示，除了把TLDs加進HSTS Preload List之外，Google Domains也將陸續開放使用者註冊這些更為安全的頂級網域名稱。雖然Google Domains網域名稱註冊服務於2014年便已發表，但迄今仍為測試版狀態。