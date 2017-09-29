歐盟委員會要求臉書、Google、Twitter、微軟等業者自律，加強對恐怖或種族主義、煽動暴力仇恨等不當內容的把關，必需可偵測、防範這些內容，並接受檢舉移除，未來視業者自律情形，可能進一步立法祭出重罰。