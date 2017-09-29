歐盟
歐盟持續施壓社群龍頭臉書（Facebook）、Google、推特（Twitter）及微軟，周三公佈了自我管理指導原則，要求線上平台更積極預防、偵測及移除仇恨、暴力及恐怖主義相關內容，同時警告如果社群及網路業者未能符合要求，歐盟將立法強制執行，屆時可能導致天價重罰。
歐盟委員會指出，隨著網路上恐怖主義宣傳、及試圖激發暴力及仇恨的反猶太及種族主義言論氾濫，線上平台的把關角色日愈重要。新頒佈的指導原則要求這些平台加強打擊非法內容，委員會期望線上平台未來幾個月內迅速採取行動，特別是已違反歐盟法規的恐怖主義及非法仇恨言論。
歐盟司法、消費者及性別平權委員會主席Vera Jourová指出，法律適用於線下生活，也適用於線上，歐盟無法接受數位蠻荒地帶。她表示這項行為規約已經和臉書、推特、Google及微軟達成同意，顯示自我管理可提供表率，也會導致有效結果。但如果科技公司們不履行，歐盟將會積極執行。
在這項指導原則中，歐盟委員會針對非法暴力仇恨內容的偵測、移除及防範做出多項建。包括要求網路公司指定聯絡窗口，以利歐盟要求迅速移除內容，投資開發自動偵測技術及方便用戶檢舉，並和可信賴機構合作辨識非法內容。
在移除內容方面，歐盟還要求網路平台應在「特定期間」內迅速動作，同時也應向向用戶清楚說明內容政策，並發佈接到內容移除的通知之數量及型態，然而又要小心錯殺內容。最後，本指導原則要求網路業者使用自動化工具來偵測、過濾，避免移除內容死灰復燃。
委員會表示，上述只是第一階段工作，預計2018年5月截止。歐盟將在未來幾個月內仔細監督網路平台公司自我管理的狀況，再評估下一階段工作是否要再增加其他措施，必要時也可能通過立法。一旦通過立法，意謂著臉書、Google等公司可能面臨天價罰金，一如動輒數十億美元的反托拉斯調查。
事實上，歐洲各國早已開始施展鐵腕要求美國網路公司掃蕩種族主義、暴力及恐怖主義貼文及影片。例如德國在今年7月通過外號「臉書法」的爭議性法案，要求臉書、Google及推特（Twitter）等社交網站必須在24小時內移除仇恨言論，否則將開罰，最高可處最高5000萬歐元(台幣17.4億)的罰金。
而包括臉書、Google及微軟等公司，也早就積極導入人工智慧及人為的內容偵測機制，以及業界共享資料庫來過濾暴力仇恨內容。