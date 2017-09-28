蘋果日前發表的十周年紀念機種iPhone X首度內建Face ID人臉辨識功能，本周蘋果透過技術支援頁面與Face ID安全指南文件揭露了Face ID的運作細節。

iPhone X以人臉辨識的Face ID取代了過去幾代iPhone的Touch ID指紋辨識功能，它利用TrueDepth深度攝影機擷取細微的臉部資料與紅外線影像，再藉由A11 Bionic晶片的神經引擎將臉部深度細節與紅外線影像轉成數學表徵，再與已註冊的臉部資料比對。

Face ID能夠自動適應使用者外貌上的改變，例如化了妝或是髮型變了，若改變太大，像是把落腮鬍給刮乾淨了，那麼Face ID就會要求使用者輸入密碼以更新臉部資料。此外，就算是使用者戴了帽子、圍巾、太陽眼鏡或隱形眼鏡，不管是室內、戶外或是在暗處，Face ID也都能加以辨識。(來源：Apple)

Face ID的功能與Touch ID相仿，都能用來解鎖iPhone，取得於iTunes Store、App Store、iBooks Store或Apple Pay的交易授權，也允許開發人員以Face ID作為程式的登入憑證。此外，已經支援Touch ID的行動程式都將自動支援Face ID。

蘋果強調Face ID比Touch ID還要安全。讓其他人利用Face ID解鎖iPhone的機率只有100萬分之一，遠低於Touch ID的5萬分之一。只要5次辨識失敗，就會要求使用者輸入密碼。

不過，Face ID不見得完全適用於雙胞胎、長得很像的兄弟姐妹，或是尚在發育中的13歲以下兒童，因此蘋果建議這些人若有安全上的考量可改用密碼輸入。

由於Face ID捕捉了平面照片所缺乏的臉部深度資訊，因此可避免被面具之類的技術所矇騙，它也會知道使用者的眼睛是睜開且注視著裝置，讓其他人無法趁使用者睡覺時偷偷解鎖iPhone。

另外，Face ID必須搭配密碼使用，因為在特定時刻仍會要求使用者輸入密碼，包括開機時、鎖住超過48小時、過去6天半都未使用密碼且超過4小時沒用Face ID解鎖裝置、接收到遠端鎖住命令時，或是5次辨識失敗之後。

在隱私上，蘋果強調Face ID的資料是以加密形式存放於Secure Enclave中，這些資料只會儲存於裝置上，而不會備份至iCloud，且隨時可以關閉該功能。

此外，就算不啟用Face ID，iPhone X前方的TrueDepth相機仍可提供注意力察覺功能（Attention Aware Features），例如會偵測使用者是否看著螢幕而調整螢幕亮度或通知音量。