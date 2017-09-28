Amazon於本周三（9/27）發表了支援4K與高動態範圍（High Dynamic Range，HDR）的Fire TV，並搭配了內建Alexa語音數位助理的遙控器，售價為69.99美元，即日起於美國市場開放預購，預計於10月25日出貨。

Fire TV 、Apple TV、Google的Chromecast同屬串流媒體播放器產品，蘋果甫於今年9月發表的Apple TV 4K支援了4K與HDR內容，但其小尺寸設計則類似Chromecast，可透過HDMI纜線連結電視。Apple TV 4K的售價為179美元，功能較陽春的Chromecast則只要35美元。

新一代Fire TV採用了時脈為1.5GHz的4核心處理器，配備2GB記憶體與8GB儲存空間，內建Amazon Video、Netflix、Hulu及HBO等十多項內容服務，也能下載更多的內容頻道。

使用者可利用Fire TV遙控器上的語音按鍵，按下後就能呼叫Alexa，除了可下達回放、快轉、更換頻道等指令外，也能在電視上播放音樂、監視器內容或天氣資訊，還能用來控制智慧燈泡或恆溫器等智慧家庭裝置。

Amazon宣稱Fire TV為市場上最便宜的4K串流媒體播放器，它比Apple TV 4K便宜逾100美元。同樣強調4K與HDR的Apple TV 4K採用了與iPad Pro一致的A10X Fusion處理器，179美元的版本內建32GB的儲存空間。

Amazon另有功能較陽春的Fire TV Stick電視棒(下)，售價為39.99美元。