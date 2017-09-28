Amazon周三再宣佈多款新的Echo，力圖擴大在智慧家庭裝置的優勢，同時也即將進駐BMW汽車。

首先，Amazon 推出了長度較短、布面材質的Echo，提升遠聲場效果及音質，並提供炭黑、淺灰、砂岩紅、胡桃木、淺褐色等多種色彩選擇(上圖)。而價格則從原有的180美元調降為100美元，三個一組售價為250 美元。

此外新增了Echo Plus(下圖，來源：Amazon)，內建的家庭中樞(home hub)技術可自動尋找並介接其他Zigbee為基礎的家庭連網產品，包括門鎖、智慧照明、開關等，並強化360全指向性音效及杜比處理技術。Echo Plus售價150美元，現在還和Philips Hue智慧燈泡搭售促銷。

在此同時，Amazon也強化了Alexa功能，包括客製化語音指令，例如可以用「Alexa晚安」教Alexa同時關閉電燈、電視及上門鎖。使用者也能設定特定時間規則，使Alexa固定在平日的6:00及周末的9:00開燈、泡咖啡及報氣象。此外也能將Echo系列與相容裝置設定為群組，像是讓Alexa早上聽到開燈，會開啟廚房燈而非其他燈。

Amazon也準備明年讓Alexa進駐BMW，車主可利用車上內建的麥克風向Alexa下聲控指令，像是報新聞、氣象等任務，Alexa提供的影像內容，也可顯示於車上螢幕。而先前Amazon和福特的合作也正在進行中。

另外，針對Echo、Echo Dot及Echo Show，Alexa現在還加入免費外撥美、加及墨西哥電話的功能，不過不支援911。

除了推出新款Echo，還有Echo Connect及Echo Buttons。Echo Connect(下)可整合傳統市話或VoIP電話，作用有點像免持聽筒，讓使用者在緊急事故中，不必拿起聽筒Alexa就能幫你撥打通訊錄中的電話。同樣的，當友人打來時Alexa也會大聲告訴你。Echo Connect售價35美元，今年稍後才會推出。

至於多種色彩、會發光的Echo Buttons(下)，可透過藍牙連線當成遊戲的控制器，並已經獲得多項遊戲支援。Echo Buttons是第一個Alexa配件裝置，預計萬聖節假期在英美、德上市，2個一組售價20美元。

其他新增產品包括包括4K版Fire TV（70美元），以及作為Echo Dot喇叭的Echo Sport（130美元）。新Echo、Echo Plus及Echo Connect及Echo Spot也於昨日開始接受預購。

Amazon Echo是當今最普遍的智慧個人助理裝置，據有全美70%的市佔。Alexa的技能也超過2萬項，遠超過競爭者Google、微軟或三星。