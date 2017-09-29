重點新聞(0916~0929)

AI開發工具 機器學習

微軟Azure推出多項AI開發新工具，機器學習模型雲端部署和管理都變得更方便

微軟副總裁Joseph Sirosh近日在Azure的官方部落格表示，AI已經成為企業數位轉型背後的最具破壞性的力量之一，為了提供每個企業和開發者可以更方便運用AI技術，這次的新進展以Azure 機器學習服務（Azure Machine Learning，AML）為基礎，延伸出更多新的服務，包含新增開發工具Visual Studio Code Tools for AI，以及認知服務中也提供開發人員，在iOS、Android和 Windows的平臺上，建置多項AI應用，此外也推出 AI企業版的解決方案等。

微軟也宣布下一代的Azure機器學習服務的進展，在AML工作平臺（Workbench）、AML實驗（Experimentation）、AML 模型管理（Model Management）服務等服務中，新增多項功能與工具，提供開發人員使用。

除此之外，AML還與Excel整合，全球有上百萬的使用者主要用Excel當作數據分析的工具，微軟也宣布，Excel的使用者現在也可以擁有AI的技術，每個企業都能用AML根據自身的需求建立模型，再將這些模型部署成雲端的函式。

智慧城市 影像分析

Nvidia攜手阿里巴巴、華為，用AI影像分析平臺Metropolis打造智慧城市

Nvidia最近宣布，與阿里巴巴和華為合作，利用AI影像分析平臺Metropolis，來建立智慧城市的應用。同時，Nvidia也宣布，軟體開發包DeepStream正式上市，能夠透過具備深度學習和超規模資料中心的攝影機，來簡化影像分析開發，且DeepStream能即時處理、理解及分類影像資料。

Metropolis平臺是Nvidia於5月發表的AI影像分析平臺，以GPU為基礎，並利用深度學習技術分析串流影像，可以用來協助智慧城市分析每日大量的影像資料，且能進一步改善城市的公共安全、交通管理、資源優化等應用。而阿里巴巴將應用Metropolis平臺，來加強城市治理服務，例如，即時交通管理及預測、智慧排水系統等。華為則計畫將Metropolis平臺用於影像內容管理，例如，提供臉部辨識、行人車輛結構、逆向圖像搜尋等應用。

除此之外，Nvidia將在GTC技術大會上，於北京展示人工智慧城市的未來，包含了海康威視研究院（Hikvision Research Institute）在臉部辨識方面的應用。海康威視研究院利用Metropolis平臺，結合攝影機、網路影像記錄器、嵌入式開發平臺Jetson，以及Nvidia雲端服務等，來進行臉部辨識，能夠在人山人海的地方，尋找失蹤人口。

健康醫療 微軟

微軟成立新部門搶進醫療市場，藉AI和雲端運算能力開發預測分析工具

微軟近日正準備在英國劍橋研究院成立新的健康醫療部門，企圖用微軟開發的AI應用、機器學習技術和雲端運算的能力，進軍醫療市場。

這項計畫包含一套病人照護的監控系統，以及大量的疾病研究，像是糖尿病的相關研究，病人照護的監控系統能協助病人在離開醫院之後，持續提醒地提醒病人的健康問題。微軟這次請來前曼徹斯特大學公共衛生資訊學的臨床教授Iain Buchan，帶領醫療研究部門，Iain Buchan是位專業的醫生，也是位資料科學家，過去25年積極投入研究在臨床和學術上，如何運用數據改善醫療，Iain Buchan表示，醫療部門將會善用AI技術，開發預測型分析工具、個人醫療資訊系統。

理財諮詢 對話機器人

又一家證券業搶進Chatbot理財，兆豐證推出一站式理財諮詢Line機器人

兆豐證券近日宣布，與精誠資訊合作，在Line平臺上推出Mega理財小秘書，投資人可以透過語音或是文字的方式，訂閱自選股股價和相關新聞、查詢理財資訊，以及線上開戶等功能。

精誠過去2年開始開發Chatbot，用理財營業員的考試用書內容來訓練理財模型，可以提供基本金融知識的介紹，就像是一個金融小百。另外，這款Chatbot還可以提供投資分析策略，包含5個策略大師的投資分析，像是巴菲特，和16個技術型態的評估。不過，Mega理財小秘書目前還無法接受委託下單，只能提供資訊或諮詢。

值得注意的是，Mega理財小秘書還有一項功能e雷達，讓投資人不用再像以往需要盯盤，或是請投資專員幫忙盯盤，可以自行設定的條件，當自選股價變化達到投資人設定的條件，Chatbot就會自動通知投資人，讓投資人掌握最新的即時狀況，又不需要花時間自己觀盤。

精誠資訊在2年前建立了自我學習證券知識的機器人模型，將過去10年，40位客服人員與客戶互動，所累積的客服系統資料，包含語音和文字的數據等非結構化的資訊，經過篩選後，當成訓練模型的資料來源，還加入理財營業員的考試用書內容，經過將近兩年的訓練，終於在近日釋出。

輿情分析 網路話題

企業掌握網路社群話題有新工具！IBM AI輿情分析平臺終於支援正體中文

IBM近日正式在臺宣布AI輿情分析平臺Watson Analytics for Social Media開始支援正體中文，過去該平臺收集的網路資訊僅限於英文，終於在上個月發布支援中文的版本，提供企業從不同的社群媒體上，監控網路上的討論，進一步制定出更準確的行銷策略，不過目前介面仍然只提供英文版。

IBM早在2年就已經推出Watson Analytics for Social Media平臺，透過企業自己設定的關鍵字，來收集網路社群媒體上相關的資訊，提供企業了解消費者和市場反應的機制，不過，由於中文的斷詞和詞意問題，該平臺過去只支援英文，經過2年以上的訓練，透過Watson收集大量的中文資訊，來源不只侷限於網路的文字，還包含期刊等文字當作訓練集，終於在近日完成中文語意模型的訓練，正式對臺灣市場公開發布。

Watson Analytics for Social Media會依照企業設定的條件搜尋和分析相關的討論，企業可依照主題、議題、時間區隔等分類，查看視覺化的分析結果，以主題來看，可看見在時間區間內討論該主題的分布情形，點選某個時間點，還能呈現每個評論提到關鍵字的相關內容，並將該討論經過情緒分析，歸類成正面、負面、中性和兩極，若是企業想更加了解中性和兩極的評論，還能直接連結到原始的文章內容，查看原文的前後文來判斷。

電腦視覺 卷積式神經網路

AI演算法靠一張2D大頭照就能建立臉部3D模型

英國諾丁漢大學與金士頓大學的研究人員，近日釋出只要輸入一張2D的大頭照，就能建立人臉的3D模型的演算法，同時推出示範網站來展示該演算法的成效，研究人員已將該專案的演算法透過GitHub釋出。

研究人員指出，3D臉部重建是個非常困難的電腦視覺問題，這群研究人員改用人工智慧來簡化上述流程，他們以2D影像及3D的臉部模型來訓練卷積神經網路，只要一張2D的大頭照，不需要精確的對準，也不必建立圖像間的對應關係，繞過建模及擬合程序，直接重建3D的臉部幾何形狀，且適用於任何的臉部位置及表情。

此外，一般使用者也能藉由研究人員所設立的示範網站一窺該專案的奧妙，可直接點擊範例大頭照或是上傳自己的照片來檢視重建後的3D樣子。該站上從9月7日上線迄今，使用者已上傳了超過28萬張的大頭照，為保障隱私，該站亦強調會在20分鐘內刪除使用者所上傳的影像與重建後的3D模型。

AI趨勢近期新聞

※傳Amazon正在開發Alexa智慧眼鏡，最快年底問世

※Google自然語言API新增內容自動分類與個體情緒分析能力

※趨勢科技推新版家用版防毒軟體，內建企業版AI偵測引擎

※資料來源：iThome整理，2017年9月。