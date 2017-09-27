跨國連鎖零售業者Walmart在本周宣布已加入企業版的臉書（Facebook）服務Workplace，成為Workplace最重量級的客戶之一。

去年10月正式發表的Facebook Workplace除了動態消息、社團、聊天、直播及搜尋等基本的臉書功能外，還有可整合其他企業的社團功能，以建立企業間的工作空間，並有整合單一簽入與分析功能的儀表板。企業可直接將Workplace嵌入既有的IT系統上或連結Office 365、G Suite、Salesforce與Dropbox等第三方服務。

迄今全球已有1.4萬家企業加入Workplace，包括Starbucks、Booking.com、Spotify、Discovery及電信業者Telenor等。而Walmart很可能是Workplace客戶中，員工人數最多的，它在全球擁有230萬名員工。

目前Walmart旗下的會員商店Sam's Club已利用Workplace來張貼與分享店內的產品照，Walmart的主管也會利用Live影片串流功能來分享重要的消息，例如公司財報或是要到店視察等，各地的員工也能透過Workplace中的翻譯功能彼此交流。

Walmart資訊長Clay Johnson表示，Workplace促進了同事之間的合作，也讓彼此的關係更緊密了。

Workplace分為免費版與付費版，付費版額外提供的是企業所需的管理功能、客製化API與整合第三方應用的能力，根據使用人數計費，前1000名員工每人每月費用為3美元，第1001到1萬名員工每人每月是2美元，1萬之後的員工每人每月只收1美元。

目前臉書並未透露Workplace的免費版與付費版的客戶比例。