千呼萬喚始出來，Java SE 9原預定在3月釋出，又因開發不及，延至7月，甲骨文日前才終於正式釋出Java SE 9（SDK 9）。同時，甲骨文也釋出了Java EE 8企業版以及Java EE 8 SDK開發包。

此次Java SE 9提供超過150個新功能，其中，最受萬人矚目的就是Java模組平臺系統（Java Platform Module System），此平臺以模組化架構Jigsaw為基礎，能模組化JDK、重組原始碼為模組等，提供開發者新的Java程式開發元件模組。

Jigsaw架構讓開發者能建立和維護函式庫以及大量的應用程式，加強應用程式的效能、Java SE平臺的安全性及可維護性，且允許Java SE平臺和Java開發套件（JDK）能夠縮小規模，以應用於小型運算裝置和密集的雲端部署。

而Java程式開發元件模組包含了JAR檔案和JMOD格式，讓開發者能包裝類別檔案，其中JMOD格式相較於JAR檔案，還能打包原生程式碼和設定檔。另外，還有Javac、Jlink等工具，提供開發者能指定模組路徑。

另外，新版Java SE也加強了Jshell API、Javadoc工具、Stream API等，提供開發者互動式工具，來探索API和程式語言功能，也提升開發者的生產力。

而Java EE 8的更新包含了HTTP/2支援Servlet 4、JSON綁定API、新增雲端和PaaS應用程式的安全性API等，而甲骨文也於日前宣布開源Java EE，也將重新授權Java EE及相關的GlassFish技術予Eclipse基金會。