內容遞送網路及網路安全服務供應商Cloudflare周一（9/25）發表了Unmetered Mitigation服務，將免費協助所有用戶抵抗分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，不論是免費或付費用戶皆適用。

過去當用戶遭受DDoS攻擊時，Cloudflare會針對用戶所採用的方案提供程度不同的協助，採用高階方案的用戶除了擁有自動化的DDoS緩解能力之外，Cloudflare工程師還會出手協助，而採用免費或低階方案的用戶就沒有這麼幸運了，當DDoS的攻擊流量大到影響Cloudflare其他用戶時，就會被Cloudflare踢出網路。

此外，其他提供DDoS緩解服務的安全業者還會針對攻擊高峰的突波保護（surge protection）能力向用戶索取更高的費用。有時候，這筆突波保護帳單比駭客所要求的贖金還高。

不過，Cloudflare周一宣布，該公司將不會再因DDoS攻擊踢出任何用戶，不論用戶所遭受到的攻擊規模為何，也不管用戶採用哪一種方案，亦不會於攻擊過後向用戶索取更高的費用。

CloudFlare執行長Matthew Prince指出，企業不應該因為避免被霸凌而付出更高的代價，有些小公司好不容易從龐大的DDoS攻擊中脫身，最後卻因巨額的突波保護帳單而癱瘓。

Prince表示，現在的CloudFlare規模已大到能夠承受及緩解最大型的DDoS攻擊而不影響其他用戶，而且幾乎都是經由自動化操作，即使需要人力介入，該公司的技術團隊也有足夠的處理能力。

DDoS緩解服務為CloudFlare的關鍵服務之一，號稱擁有每秒15Tb的DDoS緩解能力，平均每3分鐘就必須替用戶疏通DDoS的攻擊流量。在CloudFlare最新的方案選擇頁面上，可看到免費版已具備Unmetered Mitigation功能。