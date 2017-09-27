Mozilla於本周二（9/26）釋出了首個採用Quantum引擎的Firefox版本—Firefox 57，號稱速度是一年前的Firefox 52的2倍快，且在執行熱門網路應用時，成績與Google Chrome不相上下。

Mozilla是在去年10月發表「量子專案」（Project Quantum），這是新一代的Firefox網頁引擎，可充份利用現代硬體功能，例如過去Firefox只在單一CPU核心上運作，現在則能更有效率地使用桌面或行動裝置上的多個CPU核心，目前Mozilla把基於Quantum引擎的Firefox版本統稱為Firefox Quantum。

在比較Firefox Quantum測試版與Chrome造訪不同網站的速度時，顯示這兩個瀏覽器各擅勝場，Firefox Quantum在造訪Yelp、Google login、Ask Search、Shutterstock等服務的速度勝過了Chrome，而Chrome則在造訪Google Slide、Instagram、Yahoo Search、YouTube等服務的速度領先Firefox Quantum。

Firefox Quantum與Chrome比一比：

這一年來Firefox團隊積極改造該瀏覽器，自Friefox 54開始支援多程序內容，Firefox 55首度支援WebVR，期待能於瀏覽器市場上扳回一城。

根據Net Applications的調查，今年8月全球桌面瀏覽器排行榜前三名依序是Chrome的59.38%、IE的15.58%，以及Firefox的12.28%，行動瀏覽器的前三名則是Chrome的57.14%、Safari的33.14%，以及Android Browser的4.73%，Firefox在行動裝置上的市佔率僅有0.54%。

Firefox 57測試版支援Windows、macOS、Android與iOS等平台，正式版預計於11月4日出爐。