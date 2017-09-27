如果嫌推特（Twitter）字數140字元的輸入限制讓你發言綁手綁腳，現在有好消息了。推特周二宣佈將輸入上限放寬一倍來到280字元。



推特指出，以文字組成的亞洲語言，如中、日、韓文則較為精煉，同樣字元可傳達的資訊量為前一組的2倍。因此以日文為例，大部份推文為15字元，打滿140字元的比例只有0.4%。



相較之下， 在一些由字母組成的語言，如英文、法文、西語及葡萄牙語等地區，推特使用者使用的字元數比較多，以致於許多用戶經常不夠用。根據統計，英語用戶中大部份推文使用34個字元，而一則推文打滿140字元的比例達9%。使得使用者必須刪減字元而影響重要訊息及情緒的傳達。



因此為了讓上述地區使用者能夠暢所欲言，推特將開始測試在全球地區放寬輸入字元上限到280字元。

如下圖所示，左邊為140字元，右邊為280字元，讓用戶可更完整地表達自己的想法（來源：Twitter）





推特貼文上限140字元源自簡訊的160字元，但推特保留了20字元作為使用者名稱之用。這也使得較早推出的推特，比後來的傳訊程式多了一大限制。



事實上，推特數年前即已醞釀要放寬輸入上限。去年即有消息指出推文計畫內部討論要將推文的輸入限制拉高到1萬字元。不過後來因為擔心放寬字數會造成和臉書貼文風格的混淆而擱置。



但推文仍然先後做了一些修改，像是2015年即取消私訊的140字元的上限。去年9月不再將相片、影片等附檔列入字元計算。去年初推特也增加了新的排序選擇，可由時間軸改成最精彩貼文優先。