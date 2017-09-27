Wi-Fi聯盟針對Wi-Fi CERTIFIED Vantage推出兩項新的認證功能，幫助營運商優化公共無線網路服務管理，讓用戶可以更快接取無線網路、上網更穩定。

這兩項新的認證功能為Wi-Fi Agile Multiband及Wi-Fi Optimized Connectivity。Wi-Fi Agile Multiband可根據當前的連網狀況，作出更聰明的切換判斷，讓上網裝置和AP交換資訊，連接到適合的頻段或AP，避免特定的AP或網路流量超載的情形；而Wi-Fi Optimized Connectivity透過偵測網路、判斷裝置優先連接哪個頻段、AP，並簡化了接取網路的驗證過程。

Wi-Fi聯盟總裁兼執行長Edgar Figueroa表示，Wi-Fi CERTIFIED Vantage兩項新的認證功能有助無線網路服務營運商更好的管理網路，為用戶帶來更佳的無線上網體驗，例如Wi-Fi Agile Multiband提供快速的切換，對撥打Wi-Fi網路電話的用戶而言，能夠降低在Wi-Fi網路內漫遊所造成的延遲，提供更好的通話體驗。

用戶經常遭遇的常見無線上網問題，例如上網裝置已離開AP訊號範圍，但仍滯留在AP上，或是同時間許多人使用，導致無線網路壅塞的情形，Wi-Fi Agile Multiband的智慧切換判斷可以減輕網路塞車，提高裝置連網速度，甚至在必要時讓裝置從Wi-Fi切換至行動網路。

相較於Wi-Fi Agile Multiband在數週前才公布，仍屬於相當新的認證功能，另一項認證功能Wi-Fi Optimized Connectivity則預計會在年底開始運行，這項功能可簡化裝置連接無線網路的過程，一般情形下，裝置連接無線網路需完成30個資訊交換步驟，而Wi-Fi Optimized Connectivity通過加大每次交換的資訊量，將步驟簡化至4到7個，讓裝置更快接取上網路，並保有WPA2的安全性。

兩項功能認證通過軟體更新就能支援，不需要用戶端上網裝置有所變動，對於在大型商場、機場、捷運站提供無線網路服務的營運商，或是部署大量AP的企業來說，可以降低網路的管理，由於可根據當前無線網路現況調整網路服務，用戶使用無線上網也有更好的體驗。

不僅是企業受惠，一般消費者也有好處，Edgar Figueroa以現在家庭使用多個AP擴大涵蓋為例，假如家人正在觀看網路電視，另一台電腦連接無線網路玩遊戲，Wi-Fi Agile Multiband會依照當前的無線網路使用現況，判斷上網裝置使用2.4GHz或是5GHz，自動優化無線網路的使用。

除了兩項新的認證功能，Wi-Fi CERTIFIED Vantage先前還推出Passpoint、Wi-Fi CERTIFIED ac，以4項認證功能解決無線網路的管理、行動中網路切換、連接效能三項問題。