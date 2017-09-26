微軟近日在2017年的Microsoft Ignite全球開發者大會上，以數位轉型為主軸，與超過2萬5千家企業和合作夥伴介紹一系列的新產品，微軟副總裁Joseph Sirosh在Azure的官方部落格表示，AI已經成為企業數位轉型背後的最具破壞性的力量之一，並宣布AI開發平臺（Development Platforms）的新進展。

為了提供每個企業和開發者可以更方便運用AI技術，協助企業用不同的方式增加生產力，這次的新進展以Azure 機器學習服務（Azure Machine Learning ，AML）為基礎，延伸出更多新的服務，包含新增開發工具Visual Studio Code Tools for AI，以及認知服務中也提供開發人員，在iOS、Android和 Windows的平臺上，建置多項AI應用，此外也推出 AI企業版的解決方案等。

微軟也宣布下一代的Azure機器學習服務的進展，在AML工作平臺（Workbench）、AML實驗（Experimentation）、AML 模型管理（Model Management）服務等服務中，新增多項功能與工具，提供開發人員使用。

AML工作平臺是一個跨平臺的應用程式，提供開發人員運用AI技術，來處理數據和實驗管理，AML實驗服務則是協助資料科學家，增加利用大數據和GPU的實驗，AML 模型管理服務是一項提供開發人員，控制辦本版本、管理，和監控機器學習模型的工具。

開發人員可在Windows和Mac的作業系統下執行AML工作平臺，AML工作平臺是部署週期的控制面板，對開發人員而言，是個適合開始開發機器學習模型的環境，可支援Python、PySpark和Scala，方便開發人員和資料科學家打造機器學習模型，此外，AML工作平臺也整合了Jupyter Notebooks和像是Visual Studio Code、PyCharm的整合開發環境。

其中，最特別的是，微軟還在AML工作平臺上，建立了用AI技術驅動的數據整理（Data wrangling）功能，系統會學習範例，並自動產生數據轉換的程式，經過微軟實測數據整理的結果顯示，該功能可以大幅降低資料科學家轉換數據的時間。

AML實驗服務因為採用雲端服務，使得企業在測試機器學習技術時，變得更加彈性，企業可用Docker容器在本地端的伺服器或是Azure上，運行機器學習實驗，也能在微軟部署及管理Apache Hadoop雲端叢集的服務Azure HDInsight上執行。

這項工具也支援大多數的深度學習框架，像是CNTK、Tensorflow、Caffe2、PyTorch和Chainer，此外，還利用Git儲存庫追蹤儲存和管理模型、環境配置和參數，提供資料科學家管理實驗的記錄和過程。

AML 模型管理服務則是讓開發人員和數資料科學家，在本地端、裝置端，或是大規模的雲端叢集中，部署和管理已訓練完成的模型，可以將模型在Docker容器中集中，以及部署到網路邊緣裝置，讓模型可以更靠近數據產生環境，來即時分析數據。

除此之外，AML還與Excel整合，全球有上百萬的使用者主要用Excel當作數據分析的工具，微軟也宣布，Excel的使用者現在也可以擁有AI的技術，每個企業都能用AML根據自身的需求建立模型，再將這些模型部署成雲端的函式。