HMD Global繼6月在台推出Nokia 3、5兩款中低階手機後，10月將推出旗艦級手機Nokia 8，過去Nokia手機上著名的蔡司（ZEISS）鏡頭回歸，並主打一鍵雙拍功能，可同時開啟前後鏡頭錄影或直播。

Nokia 8搭載了高通Snapdragon 835處理器，將推出緞面藍與光箔銅兩色，空機售價為15990元，今天開始開放線上預購，10月1日正式開始銷售，國內與遠傳電信合作資費方案，若搭配1399元月租費方案，手機綁約優惠價2990元。

HMD Global去年取得Nokia品牌授權，作為HMD接手品牌以來的首款旗艦手機，Nokia 8在手機前方配置1300萬畫素的自拍相機，後方的主相機採用雙鏡頭設計，搭載蔡司的光學技術，兩個鏡頭均為1300萬畫素，支援OIS光學防手震，兩個鏡頭分別為彩色及黑白鏡頭。（來源：HMD）

迎合使用者錄影、直播需要，Nokia 8可開啟一鍵雙拍模式，同時開啟前置鏡頭及手機後方的主相機鏡頭，同時拍下手機前方後方的影像，讓攝影者也能一起入鏡，例如拍攝家中寶寶或寵物影像的同時，同時將攝影者的影像一起拍下。

開啟一鍵雙拍功能，可同時開啟手機前後鏡頭，讓拍攝者也能入鏡，如下圖所示，螢幕會左右或上下分割為兩個畫面（來源：HMD）

另外，手機也內建三組麥克風，搭配OZO Audio音效，強調能錄下360度沈浸式的音效體驗，還可設定只開啟特定方向的麥克風，提昇對特定事物的錄音效果。

Nokia 8機身採用鋁合金，為5.3吋QHD螢幕手機，內建4GB記憶體及64GB容量。使用USB Type-C介面充電，手機上市將預載Android 7.1.1系統，HMD Global表示，Nokia 8承襲了先前產品的特色，採用原生的Android系統，相較其他品牌Android手機，可快速回應Google的作業系統更新，代號Oreo的Android 8.0目前已在測試中，預計下個月底至11月將會釋出。