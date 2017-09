微軟周一(9/25)宣布,Microsoft Teams將逐漸取代Skype for Business成為Office 365通訊服務的主要客戶端程式。

Microsoft Teams為基於聊天介面的企業協作通訊平台,並整合了會議、檔案、Office程式及第三方功能,於去年11月開放公開測試,正式版已在今年3月出爐,迄今全球已有超過12.5萬個組織使用Microsoft Teams。

目前微軟仍在強化Team的功能,包括在本周推出語音會議的測試版,允許與會人員撥電話加入會議,並能與Skype for Business互動,預計幾個月後就會加入更完整的通話功能,讓Teams用戶可撥打PSTN電話號碼,並將支援轉接及語音信箱功能。

另一方面,微軟並未放棄Skype for Business,除了將繼續提供與支援Office 365中的Skype for Business及Skype for Business Server就地部署版之外,亦計畫在明年下半年發表新的Skype for Business Server版本。

微軟表示,現階段Microsoft Teams將與Skype for Business並存,客戶可自行選擇符合需求的最佳方案。