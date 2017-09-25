09/09~09/22 重點新聞

航班延誤理賠應用實例，安盛用以太坊公有鏈打造自動理賠的透明化保險合約

法國跨國保險巨頭安盛集團（AXA）日前發布一款新的航班延誤保險商品，利用以太坊公有鏈來儲存跟處理保險理賠。這項商品命名為「Fizzy」，目前還在Beta的公眾測試階段，會在乘客的飛機延誤超過兩小時以上，利用「智能保險」的工具，來自動執行保險合約。

安盛表示，以太坊公有鏈扮演了兩個關鍵角色，分別是利用智能合約來維繫保險合約記錄的網絡；另外則是在超過2小時的延誤時，自動觸發理賠機制。安盛要把保險理賠的整個過程透明化。「我們要移除保險的排他性，並透過以太坊的智能合約來理賠可以增加客戶對我們的信任感。」安盛的發言人Jean-Baptiste Mounier說道。現在Fizzys仍是用政府發行的貨幣來理賠，但他們表示未來會試著使用加密貨幣，如以太坊作為支付工具進行保險理賠。

加密貨幣踢鐵板，傳中國境內將禁止比特幣交易，三大交易所率先停止交易

中國在9月4日釋出的《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》，影響甚鉅，中國三大比特幣交易龍頭現在都宣布，紛紛要在9月、10月時，逐步停止加密貨幣的交易。

率先出聲的是比特幣中國（BTC China），在9月14日宣布將於9月30日暫停所有交易業務，此話一出，重挫比特幣市值，最高跌幅接近20%，從3874美元一路下滑到3229美元。

之後，火幣網、OKCoin也陸續跟進，都是在9月15日開始暫停註冊與加值服務，10月31日正式停止加密貨幣的所有交易業務。

三大龍頭交易所的公告都如出一轍，都表示為了秉持著防範投資風險，最大限度保障用戶利益的原則，因而做出這樣的決定。

有一說，中國政府打算推出自建的數位貨幣，因此打壓比特幣，但未獲得正式的回應。比特幣中國表示，仍將持續經營礦池業務。儘管中國政府在9月4日發出的通知表面上是要整頓境內的首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）活動，但隨後即傳出中國打算大力取締當地的虛擬貨幣交易，也讓中國的加密貨幣圈風聲鶴唳。

日本銀行家協會宣布將用富士通區塊鏈平臺，測試金融新服務實驗

富士通宣布跟日本銀行家協會（JBA）簽署合作協議，要共同協作以富士通雲端服務為基礎的區塊鏈平臺，讓加入JBA的各家銀行可以用這個區塊鏈平臺作為金融服務的測試環境，預計10月開始進行測試，應用方向會是清算、資金轉移、即時交易的身分驗證機制等。JBA預計要貢獻金融實作上的成果到這個協作平臺中。這個區塊鏈平臺部署在富士通的雲端平臺K5為基礎，並使用了Linux基金會的Hyperledger Fabric作為底層區塊鏈技術。

圖片來源：富士通

ZF要打造專屬汽車電子錢包，加油、充電付款都靠區塊鏈

德國汽車零件製造大廠采埃孚（ZF Friedrichshafen）找上IBM合作，要用區塊鏈打造一個汽車電子錢包（Car eWallet）。簡單來說，Car eWallet就是一個支付系統，可以讓汽車自動、快速又安全地執行交易。金流的部份，則是由瑞銀集團（UBS）負責，三強聯手，看好自駕車與區塊鏈結合的全新領域。

所有的汽車零件製造商、科技公司、供應廠商或是行動服務供應者，現在都在自駕車的發展上想參一腳。為了支撐自動駕駛，汽車本身就要有一個數位經紀人，可以獨力地執行任務、授權支付作業，而不需要使用者來親自操作。Car eWallet也能像是一個汽車內的數位助理，還可以執行其他任務，例如打開後車廂、車門。

舉例來說，假設一臺電動汽車擁有Car eWallet，當它在充電站充電時，Car eWallet就會自動進行付款。IBM更直言，Car eWallet將有機會顛覆汽車製造業每個環節的數位交易的模式，因為不再需要信任的第三方來擔保交易無誤。

專注於觀察數位貨幣產業的CoinDesk公布了今年第二季的區塊鏈狀態報告，指出加密貨幣的總價值已達到981億美元，比第一季的259億美元增加了278.6%，且期間曾一度超過1,000億美元。另外，首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）也已成為新創業者募資的殺手級管道。

CoinDesk比較區塊鏈產業透過傳統創投（Venture Capital，VC）與ICO的募資管道，可發現今年第二季透過ICO所募得的資金已高於VC。本季ICO募資規模最大的是Bancor專案的1.53億美元，VC募資規模最大的則是R3的1.07億美元。

若不計產業、與也是新興的眾籌平臺相較，ICO遠比Kickstarter與Indiegogo等兩大知名眾籌平臺更能吸金。今年第二季ICO的前三大募資規模依序是1.53億美元、1.52億美元（The DAO）與9500萬美元（Status），在Kickstarter上的前三名則只募得2030萬美元（Pebble Time）、1330萬美元（Coolest Cooler）及1280萬美元（Pebble 2）。

儘管投資人已紛紛向ICO靠攏，然而多數國家的政策顯然仍在追趕中，同時企圖牽制ICO的快速發展，例如美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）在今年7月宣布基於分散式分類帳或區塊鏈技術的貨幣發行或籌碼銷售皆應受到聯邦證券法規的管轄，否則便是違法行為。中國政府也在今年9月明文禁止ICO的融資活動。

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）指出，隨著加密貨幣的價格逐年成長，採礦殭屍程式也愈來愈猖狂，企圖攻擊的裝置數量從2013年的20萬臺、2014年的70萬臺，一直增加到今年前8個月的165萬臺。

採礦殭屍程式通常偽裝成盜版產品或是金鑰產生器，並藉由P2P網路散布，當使用者下載這些檔案時，植入電腦的卻是一個可秘密下載其他程式的Dropper，之後再逕行下載及安裝採礦與用來藏匿非法行為的工具。駭客藉此發展採礦殭屍網路，並上網兜售，買家則是利用這些龐大的殭屍網路資源來協助挖礦，牟取各種加密貨幣。

採礦殭屍網路最常被用來開採Monero或Zcash。根據該實驗室的保守估計，由5,000臺電腦組成的Minergate採礦殭屍網路每月可創造約3萬美元的營收，迄今該殭屍網路的所有人已收到價值超過20萬美元的Monero貨幣。

金融科技近期新聞

※西班牙桑坦德銀行重回R3懷抱，加入FCA以Corda平臺為基礎的貸款計畫

※美國愛達華州政府宣布跟區塊鏈新創ULedger合作，要將首都波夕打造成科技城

※新加坡金管局跟馬來西亞證券管理委員會簽署合作協議，共同促進Fintech在兩國的發展

※微軟建立「微軟Azure區塊鏈委員會」，要將微軟的區塊鏈開發工具與企業需求媒合