在臉書（Facebook）開源專案的BSD+授權收到眾多反彈聲浪之後，臉書上周六（9/23）宣布，涵蓋React、Jest、Flow及Immutable.js等開源專案將改採MIT授權。

臉書早在2013年就開始採用BSD+授權，它是在既有的BSD授權之餘加上專利條款，聲稱只要採用臉書開源專案的公司控告臉書侵犯專利，那麼臉書賦予該公司的授權就會失效。臉書的條件只適用於那些採用臉書開源專案還以它來反制臉書的公司，目的是為了確保臉書不成為專利訴訟案的箭靶。

這幾年來BSD+授權雖偶有爭議，但總能平息，一直到今年7月Apache軟體基金會（Apache Software Foundation，ASF）將臉書的BSD+授權排拒於門外，規定該基金會的所有專案都不得採用或嵌入基於BSD+授權的臉書專案。

儘管不少業者的開源專案都有授權終止條款，同時臉書也表明BSD+是希望大家能夠尊重彼此的專利，然而，ASF的宣布仍然帶來骨牌效應，先是WordPress.com母公司Automattic率先宣布將於Gutenberg編輯器專案中棄用臉書的React專案，接著WordPress.com也決定不再使用React，並在Reddit掀起討論熱潮。

臉書的產品架構工程總監Adam Wolff表示，由於React為網路上廣泛開源碼生態體系的基礎，他們不想因非技術性的原因而停止進步，於是決定將部份專案改為MIT授權。

React為一專門用來打造使用者介面的JavaScript函式庫，根據Stack Overflow今年的調查，在框架及函式庫類別中，React為第四大受歡迎的技術，僅次於Node.js、Angular與.Net Core。

Wolff說，儘管他們仍舊相信BSD + 授權對專案用戶來說也有某些優點，卻無法成功說服社群，他們知道許多團隊已在尋找React以外的替代方案，期待轉變成MIT授權能夠挽回這些團隊。

除了React、Jest、Flow及Immutable.js專案之外，其它由臉書所打造的開源專案都將維持BSD +授權，未來也將繼續評估這些專案的授權模式。

新的MIT授權將率先應用在臉書預計於下周發表的React 16。