近年在東南亞竄起的蝦皮拍賣母公司Sea上周五（9/22）於美國申請首次公開發行股票（IPO），計畫以SE的交易代號登上紐約股市（NYSE），打算募資10億美元。

根據Sea官方網站的說明，該公司的創辦人Forrest Li是受到蘋果創辦人Steve Jobs在2015年於史丹福大學演講時的啟發，當時他是在座的聽眾之一，激勵他以熱情及對工作的熱愛來創造正面的回饋。

2009年成立的Sea以東南亞為主要發展基地，包括新加坡、台灣、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼及越南的7個國家，所開發的服務除了鎖定行動商務的蝦皮拍賣之外，還有專門打造桌面與行動遊戲的Garena平台，以及金融服務平台AirPay。

蝦皮拍賣以免上架費及免成交費來吸引買家與賣家的聚集，日前於台灣推出消費99元即免運費的活動，一度癱瘓全家超商的物流系統，現為台灣市場最大的行動電商。

現階段不論是蝦皮拍賣或是AirPay都還在燒錢的階段，使得Garena的遊戲業務成為Sea的唯一營收來源，且虧損金額也隨著營收的擴大而增加，Sea在2015年的營收為2.92億美元，虧損1.07億美元，去年營收成長至3.45億美元，但虧損也增加至2.25億美元。從去年6月到今年6月的營收則為3.74億美元。

去年第四季蝦皮已創下每月逾500萬的造訪人數，平均每月的賣家有190萬，買家為230萬。