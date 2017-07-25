聯想（Lenovo）旗下Motorola在台發表新款手機Moto Z2 Play，除了更輕薄的設計外，預計8月中旬上市，搭配搖桿模組，手機便能化身為掌上型遊戲機。

Motorola去年推出Z、Z Play等手機，便以Moto Mods模組，主打手機的豐富功能，例如手機搭配哈蘇相機模組（9900元），便成為具備10倍光學變焦的數位相機，若搭配Moto Insta-Share投影模組（9900元），可將手機螢幕投影出最大70吋畫面，搭配JBL SoundBoost音響模組（3290），享受JBL的音效體驗。

Motorola以多種Moto Mods模組，讓旗下手機搭配使用後強化較專業的相機功能、音響表現，或是成為可隨身攜帶的行動投影機。

預計8月中上市的Moto Z2 Play售價為14990元，強調比前代的Z Play減輕15%，厚度也變得更薄，搭載5.5吋FHD Super AMOLED螢幕，內建高通Snapdragon 626處理器、4GB記憶體/64GB容量。

手機背後搭載1200萬畫素主相機，支援雙像素自動對焦f1.4光圈鏡頭，前鏡頭為500萬畫素。內建3000mAh電池，支援TurboPower快速充電功能，宣稱只要充電15分鐘就能達到7小時的電力。

配合手機上市，Motorola也推出新的Moto Mods模組，包括Moto TurboPower快充電池模組，這款模組內建2200mAh電池，支援TurboPower快充，充電速率可達15W，可連接手機延長使用時間。消費者預購Z2 Play可獲得這款快充電池模組（售價2990元）。

另外，Motorola還將推出一款搖桿模組（下圖），為全新的Moto Mods模組，這款模組具備遊戲搖桿的實體控制鍵，以取代手機螢幕的虛擬按鍵，只要將手機置入搖桿模組中，關閉遊戲的虛擬按鍵，手機就能變身一台掌上遊戲機。預計第三季推出，售價尚未確定。