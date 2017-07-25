加密貨幣服務供應商Veritaseum坦承，該站於本周日（7/23）遭到駭客入侵，駭客盜走了價值840萬美元的Veritas籌碼。

Veritaseum目前主要提供電子錢包服務，並準備開發其他的產品及服務，鼓勵投資人以以太幣（Ether，ETH）購買該公司所發行的Veritas籌碼，取得該公司股權。

Veritaseum創辦人Reggie Middleton指出，一群經驗非常老到的駭客從該站竊取了價值約840萬美元的Veritas，有鑑於市場對Veritas的熱烈需求，駭客幾小時內就已將這些偷來的Veritas脫手。

Middleton並沒有透露駭客的攻擊路徑，僅說遭竊的Veritas看似金額龐大，卻不到籌碼總數的0.07%。另也強調該公司並不出售貨幣或證券，而是出售能力，因此這幾百萬美元的損失對Veritaseum而言幾乎無關緊要。

不管如何，近來以軟體立基、從事加密貨幣服務的業者卻頻頻傳出遭駭事件不免令人有些擔心，另一加密貨幣社交交易平台 CoinDash在7月中旬首次貨幣發行（Initial Coin Offering，ICO）的當天就被駭客竊走了價值約700萬美元的以太幣，以太坊（Ethereum）客戶端軟體Parity則是因含有安全漏洞，導致價值超過3000萬美元的15.3萬個以太幣被駭客盜轉。