中國媒體披露，今年7月中旬中國政府開始要求新疆民眾必須在Android手機上安裝監控程式《淨網衛士》，以用來過濾及刪除行動網路上的內容，若查獲未安裝該程式或未移除有害內容，就會被追究責任。

《淨網衛士》的官方網站描述這是一款供家長使用的上網分級防護服務，可攔截色情網站，封鎖網路詐騙、木馬、網釣網站，還能控制上網時間及遠端管理，主要是用來保護孩童的上網活動，適用於PC。

然而，根據新疆網友所張貼的公告(上圖)，中國政府要求當地民眾安裝的《淨網衛士》是政府及業者共同研發的版本，適用於Android裝置，可自動定位暴力恐怖與非法宗教等有害的音頻、視頻、圖片與電子書的文件的儲存路徑，並允許使用者直接點擊刪除。

這起通知同時以維吾爾語言及簡體中文撰寫，惹人非議的是，中國公安還會檢查使用者是否安裝了《淨網衛士》，威脅不安裝就會遭到拘留，若使用者未刪除中國政府所認定的有害內容，還儲存並隨身攜帶，亦會被依法追究責任。

英國媒體The Register則報導，《淨網衛士》不僅會封鎖特定網站，也會搜尋手機上所儲存的檔案，還會禁止使用者下載特定程式，此外，它還保留了使用者的聊天紀錄與Wi-Fi登入記錄，連同手機的IMEI及SIM卡資訊一同傳到政府的伺服器上。

有中國媒體將《淨網衛士》形容為電子手銬，是政府用來掌控當地民眾思想與活動的工具，在此一措施下，不少新疆民眾決定棄用智慧型手機，回歸傳統功能性手機的懷抱，以避免遭到抽查。