近日OCI標準推出，為容器標準化踏出重要的一步。在2015年，由Docker、IBM、微軟、紅帽及Google等廠商所組成的OCI聯盟成立，並於2016年4月推出了第一個開放容器標準。除推出OCI Runtime標準，讓開發者打包、簽署應用程式，並可以自由選用不同的容器Runtime外，還推出開放容器OCI映像檔標準，由容器技術社群訂定規範，確立容器映像檔建立、認證、簽署以及命名的方式。而在近日，第一個標準OCI 1.0版終於正式出爐，而OCI聯盟執行總監Chris Aniszczyk表示，此標準也意味容器離標準化更近一步。

在發布這個開放容器標準後，Chris Aniszczyk表示，為容器技術在真實世界落地時，帶來基本的開放標準，「包含了容器映像檔格式以及Runtime規格的標準」，他也認為，推動此標準，可替企業解決容器在各環境互通性的難題，也為創新帶來更多動力。而OCI聯盟之中的發起者Docker，也揭露在OCI的未來發展動向。在此次發布為Runtime及映像檔建立標準，OCI聯盟下一個目標，就是要推出一個認證計畫，「確保這些廠商釋出產品、專案，的確符合OCI制定的標準。」

在OCI 1.0釋出後，任職於OCI以及Docker的開源軟體事業顧問Stephen Walli也出面澄清，說明技術社群常對OCI標準抱持的幾大迷思。

第一迷思：OCI可以作為替換Docker的解決方案

OCI是規範容器的標準，並非技術，「它離進入正式環境還有很大一段距離。」以發展超過20年網際網路而言，也有許多通用協定，如TCP/IP、HTML等，而網通廠商只是參考這些協定，發展自家的產品。同理，Docker也只是其中一家遵循OCI標準的廠商，依此發展自家的產品、技術。

第二迷思：許多產品及專案早已符合OCI規格

雖然OCI 1.0版近日已經釋出，但OCI標準目前仍然處於開發階段，「廠商不能宣稱自己的商品符合、相容於OCI標準，直到今年底通過正式認證。」

第三迷思：Docker不支援OCI標準

Docker是OCI聯盟的草創成員，不只貢獻許多程式碼，也為OCI Runtime及容器映像檔標準建立投入貢獻。在2013年爆紅的Docker，其映像檔及Runtime標準也成了業界普遍遵循的規範。Docker為了激發創新，並確保容器技術不會走向多頭發展，「也將程式碼交給中立管理機構。」Docker也承諾，未來旗下產品都會通過OCI標準的認證，展現該標準對技術規格的規範效力。

第四迷思：OCI標準是為Linux容器而打造

若因OCI聯盟附屬在Linux基金會之下，就認定該標準只相容Linux容器是個錯誤認知。Docker技術是從Linux世界開始發展，不過近年該公司也與微軟有許多合作，讓Windows Server也可以執行Docker。

第五迷思：Docker僅是OCI聯盟的其中一員

Docker公司除了是OCI聯盟的創始成員外，在草創初期，也貢獻了許多程式碼，作為爾後容器映像檔、Runtime標準的基礎，例如貢獻了Docker V2映像檔，奠定未來OCI映像檔標準的基礎。

第六迷思：CRI-O跟OCI專案相同

CRI-O專案是Kubernetes育成中心在雲端原生運算基金會（CNCF）旗下的開源專案，「CRI-O是以更早版本的Docker架構作為基礎。」而Docker捐贈給CNCF的Containerd專案，主要負責映像檔的傳送、儲存、容器執行，以及其他底層功能。

第七迷思：OCI標準已經完成制定作業

雖然近日發布的映像檔、Runtime標準是一個重要里程碑，不過仍然有許多工作正在執行。Docker表示，下個重要工作就是推動後續認證作業。