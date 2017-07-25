在Big Data與物聯網(IoT)時代，掃地機器人廠商除了靠著幫你清理家中的灰塵賺錢之外，在次次清理過程中累積出的屋內地圖，也可能成為出售獲利的「產品」，至少知名大廠iRobot已經打算這麼做了。



推出高檔掃地機器人Roomba的業者iRobot執行長Colin Angle最近接受路透社採訪時透露，該公司最快在兩年內，就有機會與主要的智慧家庭整合業者如Google、亞馬遜(Amazon)或蘋果(Apple)達成協議，把該公司蒐集到的民居地圖資料出售給這些業者。



iRobot發現的商機不難理解：智慧家庭巨頭透過推出智慧語音助理以及資訊平台來與其他IoT設備如智慧照明、空調、監視器等設備整合，但若要實踐未來真正的智慧家庭，不同的家具、家電在家中的實體擺設方位，以及這些擺設會如何影響生活動線等，都將會是要推出更細緻多元服務時的重要資料來源。



iRobot在2015年便推出了首款具備自動繪製居家地圖功能的掃地機器人，主要透過攝影機、距離感應器等蒐集到的資料，分析後繪製出住家的樓地板概圖，並透過與早前繪製的地圖比較，了解是否有遺漏未清掃的區域。（來源：iRobot）





把居家地圖賣給他人聽來頗有隱私疑慮，不過iRobot表示，相關做法一定需要使用者授權才可能與第三方分享，但未透露更多細節。



Amazon拒絕對iRobot的言論作出回應，Google與蘋果亦未對此事回應。