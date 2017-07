重點新聞(0708~0721)

AlphaGo退休後DeepMind又出新招!教AI模仿人類動作來跨過障礙物

Google旗下子公司DeepMind宣布了一項教導AI能模仿人類行為的研究計畫,研究團隊表示,這項計畫的目的是為了要透過模擬人類的動作,來創造新的機器學習技術,來運用在解決任務上。

雖然DeepMind先前打造的AlphaGo成功地學會下棋,甚至打敗了世界第一的棋手,不過,DeepMind的研究團隊表示,教導AI學會表現像人一樣的動作,其實比創造下圍棋的AI程式還要複雜,舉例來說,最常見的困難是要精準地描述複雜的動作。

DeepMind發布了3篇關於教導AI模仿人類動作方法的研究論文,在實驗中,研究人員會在道路上擺設一些障礙物,透過簡單的指令,像是往前移動,來訓練AI如何越過障礙,經過訓練之後,AI程式可以再沒有接收到特定的指令下,學會多項跨越障礙的動作,像是跳躍、轉彎和蹲下。另外一項實驗則是將人類分解動作的數據餵給AI程式,AI程式就能自動學習並模仿人類的動作,像是跌倒後站起來、爬樓梯等動作。

圖片來源:Google

讓盲人「聽見」世界!微軟視障輔助應用Seeing AI終於推出

微軟近日釋出了視障輔助程式Seeing AI App,它可利用行動裝置的攝影鏡頭拍攝周遭的人、事、物,並透過朗讀功能以語音向視障人士描述圍繞著他們的世界。

Seeing AI專案源自於微軟內部在2015年舉行的Oneweek Hackathon黑客松競賽,並在去年成為由Microsoft Research負責培育的專案之一,它運用了廣泛的AI技術,包括電腦視覺、語音辨識技術、自然語言處理技術、機器學習技術,以及微軟的文件辨識技術Office Lens等,因此,它能即時唸出攝影機所拍攝的文字,能夠藉由掃描產品條碼而以語音說明,還能幫使用者辨識人臉,或是描述周遭環境。不過,目前Seeing AI只支援iOS平臺,已於美國、加拿大、印度、香港、紐西蘭與新加坡等6個市場的App Store上架。

北醫體系搶先導Watson癌症輔助系統,掌握數萬癌症治療情報早一步

臺北醫學大學最近正式對外宣布搶先全臺,導入IBM的AI癌症治療輔助系統Watson for Oncology,這套系統收集了超過300種醫學期刊、200多本醫學教科書和將近1500萬頁的醫學文件,還會固定每3個月更新一次醫學文獻的資料庫,醫師問診後,會將病歷報告、理學和影像學檢查數據和看診記錄等載入電子病歷,再從雲端連結到IBM Watson for Oncology,萬芳醫院醫療資訊執行長陳俊佑表示,Watson for Oncology會先與醫院HIS系統串接,獲得病患的基本資料,像是性別、年齡等,再從去識別化的電子病歷,也就是醫師的診斷描述文字中,透過自然語言處理技術,自動擷取系統所需要的欄位資料,經過系統初步的判斷後,Watson for Oncology會先詢問醫師3個問題,依據醫師輸入的臨床診斷結果,再問醫師5個問題,Watson最終會綜合醫師提供的關鍵診斷資訊,給予醫師治療方案的建議,最後再由醫師依個人經驗做出決定。

Watson for Oncology於2015年先導入史隆凱特琳癌症紀念醫院,由國際頂尖癌症中心的醫師團隊來訓練Waston,學習實際臨床案例,Watson for Oncology在全球已經有55家醫院導入,臺北醫學大學體系則是臺灣第一個導入的醫院,目前支援常見的8種癌症,年底將會支援大部分的癌症輔助判斷,目前系統都只支援英文,不過因為臺灣病歷都是用英文撰寫,因此導入Watson for Oncology並沒有困難。

DoNotPay開放了! 任何人都能打造自己的律師機器人

在2015年推出全球首個律師機器人DoNotPay的史丹佛大學學生Joshua Browder近日宣布,將讓DoNotPay成為一開放平臺,允許任何人在該平臺上免費建立律師機器人,並且標榜不需任何技術背景,以協助沒有能力聘請律師的使用者撰寫基本的法律文件。

Browder表示,許多傳統律師事務所的負責人已屆退休年紀,他們缺乏創新的動機,而律師也因不熟悉而害怕科技,使用者只需寫下機器人名稱,歡迎訊息,以及完整的投訴內容,再寄送給DoNotPay,系統就會自動建立一個相對應的機器人,並在24小時內回覆一個專屬連結。Browder表示,該平臺適用於任何想省錢的企業,或是提供一個更好的客戶經驗,也能用來建立各種想與大眾分享的律師機器人。

圖片來源:Joshua Browder

史丹佛大學研發醫療應用機器學習演算法,心律異常診斷精準不輸醫生

史丹佛大學的機器學習團隊日前發布研發一套深度學習演算法,能夠從心電圖訊號(ECG)中偵測14種心律異常的類型,且聲稱這套演算法診斷這些心律異常的準確度與人工診斷不相上下。史丹佛大學和心跳監測公司iRhythm合作,蒐集大量用來訓練深度神經網路模型的資料,並用7個月的時間,訓練這套深度神經網路模型能夠與人工診斷一樣準確地判斷不同種類的心律異常。

而這套深度學習演算法能透過穿戴式監測裝置蒐集的數個小時的心律資料,來判斷患者是否有心律不整或心跳異常的狀況。另外,為了確保演算法判斷結果的準確性,史丹佛大學也與6位心臟病專家合作。史丹佛大學表示,這套深度學習演算法的診斷有著心臟病專家等級的準確度,且還具有不會疲勞的優點,能夠進行立即且連續的心律異常檢測。而這套演算法除了能夠提升病人照顧的品質之外,還能協助醫生節省時間。

圖片來源:史丹佛大學

TaxiGo以聊天機器人打造叫車服務,免裝App,用Line、臉書Messenger就能叫計程車

今年3月才成立的新創業者TaxiGo與計程車業者合作,以聊天機器人打造網路叫車服務,民眾不需要另外下載App,只要透過Line或臉書Messenger就能叫到計程車。目前TaxiGo支援中文、日文、英文三種語言,以大臺北地區為主,和高一、敦南等將近18家車行合作,共有超過2500輛計程車加入TaxiGo的叫車服務。TaxiGo表示,先前已先試營運三個月,單日叫車量已達到1000筆。

用戶輸入上車地址,系統會自動媒合附近可接案的計程車司機,並顯示該司機的姓名、使用車型等資訊,民眾上車後可隨時透過電子地圖檢視行駛路線,並分享給親朋好友,以確保搭車安全。TaxiGo也提供預約叫車,可進一步選擇想要搭乘的車型。當抵達目的地後,司機輸入乘車金額,民眾從手機上就可確認金額,可以現金支付或是在TaxiGo事先綁定的信用卡支付。

資料來源:iThome整理,2017年7月。