DeepMind推出的AI電腦棋手AlphaGo與世界排名第一的中國圍棋好手柯潔在今天進行第二場對奕，在柯潔放棄後，AlphaGo拿下第二勝，在三戰兩勝的對決中等於取得勝利，雙方將在27日進行的第三場比賽，雖然已無關勝負，但對棋迷來說這場巔峰對決的交手過程仍有相當大的可看性、啟發性。

不同於第一場雙方對奕共下了289手，第二場對奕只下了156手，最終柯潔棄子落敗，由AlphaGo執黑子獲勝。（來源：DeepMind）

在賽後的記者會上柯潔表示，在對奕的中間一度以為離勝利已很接近了，由於太緊張心跳太快，所以將手放在胸口，但顯然AlphaGo並不認為，最後可能因為太緊張而下了不好的棋，雖然在這盤棋中覺得自己表現還不錯，但可惜因為太緊張而失手，可能是自己心態不夠沈穩，成為遺憾。希望接下來的第三場比賽能有更好的發揮。

DeepMind共同創辦人暨執行長Demis Hassabis認同地表示，前100手柯潔的表現可能是Master版AlphaGo的對手中表現最好的，DeepMind團隊的心也同樣跳的很快，必需再強調的是能和柯潔這樣的天才棋士對奕是相當榮幸的，今天的對奕看到了圍棋的未來。

DeepMind表示，AlphaGo在對奕中對每一手都會預估勝負，以評估對手可能的反應，下一步該如何下才能提高勝利的機會，AlphaGo的目標是每一步都要將勝利最大化。從AlphaGo系統的勝負評估來看，今天真的是雙方勢均力敵的比賽，前50手雙方競爭相當激烈，直到後面AlphaGo才覺得有獲勝的可能性。

評論員認為在圍棋的對奕中，如何在對奕中保持心態的平衡，對棋手來說相當重要，平穩的心態是AlphaGo最大的優勢，也是人類棋手可向AlphaGo學習的。

AlphaGo拿下前兩勝，在三戰兩勝中已確定勝利，但雙方仍會在27日進行第三場對奕，當天早上10點半開始，圍棋愛好者可透過圍棋峰會網站直播觀賞。

除了柯潔與AlphaGo的一對一對奕，圍棋峰會在5月26日也安排了配對賽及團體賽。配對賽由中國圍棋好手古力與AlphaGo搭檔，挑戰另一中國棋手連笑與AlphaGo的搭檔，人腦與AI聯手相互挑戰，最後的勝負結果也引人好奇，至於團體賽則由陳耀燁、時越、周睿羊、唐韋星、羋昱廷五位合力挑戰AlphaGo。

第二場對奕回顧：