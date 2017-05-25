美國客戶滿意度指數（American Customer Satisfaction Index，ACSI）本周公布了43個產業的客戶滿意度調查報告，其中，在手機產業部份，客戶滿意度最高的手機為蘋果的iPhone SE，滿意指數為87，緊追在後的則是iPhone 7 Plus與三星Galaxy S6 edge+的86。

ACSI表示，手機產業在最近4年來並無太大的變動，客戶的平均滿意指數維持在79，以製造商來看，客戶對蘋果的滿意度最高，滿意指數為81，而微軟（Nokia品牌）與三星手機則並列第二，滿意指數為80

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儘管三星的Note 7手機發生了爆燃事件，但由於它只上市兩周就被全面召回，因此並未被計入此次的調查，才使得三星仍能維持第二名位置。

跟在蘋果、三星與微軟之後的則是HTC及聯想（摩托羅拉），雙雙取得了76的滿意指數。

若從手機型號來看，美國客戶對4吋的iPhone SE滿意度最高，滿意指數達87%，5.5吋的iPhone 7 Plus與5.7吋的Galaxy S6 edge+的滿意指數皆為86，排名第三的是5.1吋的Galaxy S6 edge，滿意指數為85，至於摩托羅拉的Moto G與LG G4的滿意指數分別為75與73。滿意度最低的是三星Galaxy Core Prime的70。

ACSI董事總經理David VanAmburg指出，這些年來智慧型手機的整體趨勢一直走向更大的螢幕，但顯然消費者仍 然渴望更小且更便宜的新一代手機，如iPhone SE。