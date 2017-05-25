蘋果在本周三（5/24）推出了開發Swift程式的免費課程 ，此一課程鎖定了高中與社區大學的學生，提供一整年的課程教學，有興趣的使用者可藉由iBooks Store免費下載。

這並不是蘋果第一次推出免費的Swift教學。去年6月，蘋果發表了Swift Playgrounds，這是一個基於遊戲的Swift程式設計課程，適用於毫無程式撰寫經驗的學生；同年9月，蘋果再針對K-12教育市場推出Everyone Can Code教學專案。

迄今Swift Playgrounds在全球已有超過100萬次的下載，而Everyone Can Code的教材則有43萬次的下載，並有超過1000所的美國學校計畫在今年秋天採用Everyone Can Code教學。

至於App Development with Swift也是屬於Everyone Can Code專案的一環，它是一個全年的課程，由蘋果工程師及教育家聯手設計，準備教導學生各種程式設計的元件，學生將能藉此設計出具備完整功能的程式，取得可於軟體開發或資訊科技領域謀生的重要技能。

今年秋天美國即將有6個社區大學系統率先採納此一課程，估計涵蓋50萬名學生，學區內的當地企業也會指導學生或提供實習機會。

Swift為蘋果所開發的編譯程式語言，可用來打造支援macOS、iOS、watchOS及tvOS的程式，蘋果執行長Tim Cook表示，他們親眼見證了程式設計對個人及美國經濟的影響，程式經濟與軟體開發都是美國成長最快的工作領域，蘋果很高興能替教師與學生提供程式設計的學習工具。