微軟技術院士暨企業副總裁Brian Harry於本周三（5/24）指出，這3個月以來，微軟視窗團隊幾乎已完成Git及Git虛擬檔案系統（Git Virtual File System，GVFS）的部署，創造了全球最大的Git儲存庫，內含容量高達300GB的350萬個檔案，同時宣布將GVFS釋出成為開源專案。

Harry今年2月便曾宣布要將微軟所使用的代碼版本控制系統從Source Depot改為Git，當時引起內部很大的爭議，主要原因包括比起其他的開發工具，開發人員對代碼版本控制系統的忠誠度很高，再加上過去Git從未被應用在像是Windows或Office這類的超大型專案中，然而，微軟仍然破天荒地在缺乏共識下決定選擇Git。

為了解決Git的規模問題，微軟打造了GVFS，該系統虛擬化了兩件事，一是儲存所有檔案及歷史紀錄的.git文件夾，可在需要時只載入其中的某些檔案，二為編輯代碼的工作目錄，得以假裝所需檔案都在，但在真正需要時才存取。

Harry於本周表示，2月提出的GVFS在當時仍只是個夢想，尚未被證明，但現在微軟視窗團隊絕大多數已完成Git及GVFS的部署，目前Windows的Git儲存庫已存有高達300GB的350萬個檔案，此外，微軟視窗團隊約有4000名工程師，且其工程系統每天生產1760個實驗室版本，再加上數以千計的合併請求，在在都證明了Git與GVFS的成效。

在Source Depot時代，視窗團隊建立了超過40個的儲存庫，並透過工具來管理這些不同儲存庫的運作，當時微軟已利用Git建立了單一的儲存庫，但只有幾百名工程師願意使用，上傳的新版本也不到10%。

Harry說明，最大的轉折點出現在3月22日，那時微軟將Git大規模部署至Windows OneCore的2000名工程師，還大陣仗地備份並擔心引起工程師的反彈，然而，一切出乎意料地順利，兩周後的內部調查顯示，對Git感到滿意的工程師比例達到7成。