微軟在擴增實境（Augmented Reality, AR）上力推HoloLens，不過微軟可能正在研發一個體積更小，更像眼鏡的AR裝置。

微軟研究院上周公佈論文，展示一款基於純相式全像投影的VR/AR近眼顯示器（near-display display）設計，外形上和傳統頭戴式裝置最大差異，是將影像呈現的顯示螢幕，切割成類似傳統眼鏡的鏡片，藉此減輕裝置的重量，有助於用戶的長時間配戴。

微軟研究人員指出，近眼式顯示器最大挑戰之一是如何在視野和裝置形構（form factor）取得平衡，現行輕、小的眼鏡設計，橫向視野往往不到20度，如果要大於80度，則需要頭盔大小的尺寸。另一項挑戰則是複製人眼的焦點深度線索（focal depth cues）。因為人眼在看東西時，視覺焦點有不同深度，焦點之外的物體則會模糊化。然而近眼顯示器上所有物體以相同焦點呈現。這會造成調焦衝突，造成眩暈及降低景像的真實性。然而目前解法都尚無法有效複製真實景像的焦點線索。

微軟使用GPU加速的演算法進行影像計算，並以眼部追蹤渲染技術以即時產生精細的全像影像，目前這款裝置已經能以眼鏡大小的原因呈現80度視野影像，同時具備視覺矯正效果，使有散光的使用者利用這款裝置，不必再配戴眼鏡，就能看見清晰的VR影像。

根據Mashable報導，目前的原型仍然有些限制，包括只能產生單視角影像，而且在眼鏡之外還需外部設備來處理AR影像。微軟表示未來計畫強化顯示器的立體效果，並設法整合為單一硬體。

這篇論文也即將在今年7月底舉行的SIGGRAPH 2017上發表。