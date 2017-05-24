微軟周二（5/23）於上海發表了新一代的Surface Pro，新款Surface Pro取消了第幾代的稱號，而直接稱之為Surface Pro，它是微軟自2013年發表Surface Pro以來最輕的機種，電池續航力則是歷代最高，可達13.5小時。台灣將和其他地區一同在6月15日開賣，但台灣上市價格還未公佈。

Surface Pro採用Windows 10 Pro作業系統與12吋的觸控式螢幕，解析度為2736x1824，最輕的機種只有766公克，持續播放影片的電池續航力為13.5個小時，根據選配的處理器、記憶體與儲存容量的售價自799美元到2699美元不等（台幣2.4萬元至8.2萬元）。（來源：微軟）

微軟裝置部門企業副總裁Panos Panay表示，雖然Surface Pro的外型很像前幾代的產品，但它其實從裡到外皆重新設計過，使用了逾800個新的客製化元件，且充份利用了裝置內部99%的空間。

此外，Surface Pro的電池續航力比前一代的Surface Pro 4高出了50%，也比iPad Pro高出35%；且它的螢幕畫素也比12吋的MacBook多了50%。Surface Pro除了是款筆電之外，還可拆下鍵盤充當平板電腦，或是切換成工作室模式（Studio Mode），具備可旋轉165度的轉軸。微軟亦準備在今年推出支援LTE的Surface Pro版本。

即日起開放預購的Surface Pro預計於今年6月15日出貨至全球25個市場，涵蓋美國、英國、台灣、中國及德國等。

目前微軟Surface家族有4個產品線，除了Surface Pro之外，還有更高階的二合一筆電Surface Book，或是採用Windows 10 S的Surface Laptop，以及桌上型電腦Surface Studio。其中，日前才發表的Surface Laptop售價為999美元，亦將於6月15日出貨。