微軟周二（5/23）在上海正式發表了Windows 10的中國政府版（Windows 10 China Government Edition），同時宣布已有3個組織採用，聯想（Lenovo）則成為首家推出內建Windows 10中國政府版裝置的業者。

Windows 10中國政府版是基於Windows大型企業版（Windows 10 Enterprise Edition）所改造，因此已具備許多進階的安全、身分、部署及管理功能，中國政府版則允許客戶移除諸如OneDrive等不需要的功能，或是管理所有的遙測與更新，亦允許中國政府採用自己的加密演算法。

中國政府曾一度抵制微軟，在2014年明文規定中國政府機關不得安裝Windows 8，更準備自行開發作業系統來取代Windows XP，也曾鎖定微軟展開反壟斷調查。

為了贏回中國政府的歡心，微軟於2015年底與中國國營的中國電子科技集團（China Electronics Technology Group，CETC）合資成立C&M Information Technologies（CMIT），以針對中國政府部門及官方企業提供Windows 10的授權、部署、管理及最佳化服務。

微軟視窗暨裝置部門執行副總裁Terry Myerson表示，這兩年來微軟與中國政府密切合作，以進行Windows 10的安全審查，中國政府對於作業系統的安全性採用了最高標準，且不管是生產力或創意工具都必須符合最高的品質標準。

目前已確定要採用Windows 10中國政府版的單位包括中國海關總署、上海市，以及官方企業Westone Information Technology。聯想則成為第一家在裝置上預裝Windows 10中國政府版的OEM業者。不過，該版本並不會出售給中國政府機關及國營企業以外的客戶。