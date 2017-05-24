新創業者Blockstack周二（5/23）發表了基於區塊鏈（Blockchain）的瀏覽器Blockstack Browser，此一被定位為全新分散式網路入口的Blockstack Browser基本上是個瀏覽器附加元件（下載），宣稱要打破網路服務被少數業者把持的現況，把網路主導權交還給使用者。

Blockstack說明，在新的分散式網路中，使用者可透過此一瀏覽器存取基於區塊鏈的人們、社群、程式及服務，這是個開放的市集與社會，人們可直接與其他人互動，而不再需要中介平台，包括Google、Facebook或DNS服務。

Blockstack所倡導的是區塊鏈去中心化、自我管理與集體維護的特性。Blockstack認為，現代的網路服務遭到少數業者把持，業者可追蹤使用者在網路上的所有行為，取得使用者的身分資訊，這些我們在現實生活中無法接受的事情卻得在網路生活中容忍。

因此，Blockstack以區塊鏈來儲存使用者的所有金鑰及指標，再藉由Blockstack瀏覽器來存取採用新架構的網路服務。Blockstack共同創辦人Ryan Shea向Forbes說明，當開發人員打造相關應用時，不必再擔心伺服器、資料庫或身分管理系統的問題，只要400行程式碼就能建立一個分散式的Twitter。

Blockstack認為，必須取得其他業者許可的程式開發環境是不公平的，若非身為Google或臉書的工程師，就很難創新，這些基於區塊鏈的新工具將移除對既有網路架構或第三方伺服器的依賴。

Blockstack瀏覽器附加元件相容於Chrome、Safai或Firefox等瀏覽器，目前仍為供開發人員使用的alpha版，支援macOS及Linux，近期內就會推出支援Windows的版本。