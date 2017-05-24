一如三月預告，Google周二宣佈55吋4K觸控螢幕的雲端電子白板Jamboard正式在美國開賣。

Jamboard搭載Android Marshmallow及nVidia Jetson TX1處理器，內建廣角HD相機、麥克風，透過整合G-Suite企業協同應用，讓企業可以透過Google Docs、Google Sheets及Slides、Drive、Calendar、 Hangouts等，和同事透雲端分享文件、圖片、檔案、即時通話或是開啟Hangouts視訊會議。不在辦公室的使用者則可透過iOS或Android手機或平板Jamboard app加入討論群組參與協同。

專為企業會議用設計的大尺寸協同產品Google Jamboard，將直接挑戰現有產品，包括微軟Surface Hub及思科的Telepresence系列等。

不過Jamboard最大優勢之一在於價格(下圖，來源：Google)。微軟Surface Hub 55吋版本要價7000美元，思科產品更上看10萬美元，Jamboard套件包含2根觸控筆、板擦及牆上支架，售價4,999美元（約台幣15.1萬）。Jamboard每年支援與管理服務費為600美元，今年9月30日之前採購的用戶則可享半價優惠。用戶另外還需購買G Suite企業方案才能使用雲端硬碟。

此外Google本周也釋出Android及iOS版Jamboard app開放G Suite用戶下載。在平板上，app可提供與Jamboard上相同的使用經驗，而智慧型手機app則可搭配Jamboard使用。Jamboard app可由企業IT管理員透過G Suite管理控制台開啟或關閉，Jamboard服務預設為關閉。

Jamboard首先於美國上市，今年夏天再於英國與加拿大開賣，之後陸續推向其他市場。