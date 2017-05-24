Uber近來風波不斷，日前才遭外界質疑向用戶收取的車資在扣除稅金、手續費後，與給付給司機的酬勞兜不起來的叫車App服務公司Uber，週二承認該公司在紐約市的確在不經意的情況下，超額收取服務佣金，短付應給司機的費用時間長達兩年半之久，外界評估，超收金額可能在4500萬至2億美元（約合新台幣13.5億至60億元）之間。

Uber之所以發生計算錯誤，是因為系統把計算自身佣金的基礎，由稅前金額誤用為稅後金額。舉例來說，倘若消費者總計繳付一趟車資總額為20美元，其中政府收取的稅費約2美元，Uber應該就當中的18元收取約25%的平台服務費共4.5美元，餘下的13.5則為司機收入，但Uber過去兩年半卻都以20美元為計算佣金基礎，如此一來，Uber便多收取了0.5美元，司機的收入也因此而少了0.5美元。

Uber表示，將會歸還超收的金額給適用的司機，平均每名司機可獲得900美元的退款，儘管Uber並未公布將返還的總金額，但依照紐約市獨立司機公會至少有5萬名Uber合約司機會員的狀況下，Uber至少得吐出4500萬美元的超額收入與利息。

紐約時報則引用不同的數字進行估算，表示2015年至今，Uber光在紐約已經安排並完成了1.25億趟車程，若以每趟車資至少有15美元來計算（事實上，Uber自行公布紐約市UberX每趟平均收入數字在30美元以上），則Uber短付的金額可能達到2億美元之譜。

Uber已經開始通知合作司機退款相關事宜，有的司機也開始在網路上分享自己將獲得多少退款。

紐約獨立司機公會創立人Jim Conigliaro二世表示，這只是叫車媒合業占司機便宜的最新一例，包括Uber、Lyft、Juno、Gett等類似業者都有同樣的問題。