在中國烏鎮圍棋峰會進行的AlphaGo與世界冠軍、中國棋王柯潔的圍棋較量，AlphaGo打敗柯潔拿到首場對奕勝利。

AlphaGo去年擊敗南韓圍棋好手李世乭，在圍棋界、AI引發不小的討論，烏鎮圍棋峰會特別安排了AlphaGo與柯潔、古力等中國圍棋好手較量，電腦與人腦再次在圍棋交手。最後AlphaGo以1/4子拿下首勝。（來源：中國烏鎮圍棋峰會網站）

在這場對奕中呈現了精采的攻防，AlphaGo持白子，並以擅長的二間守角佈局，柯潔則以AlphaGo在今年1月在對奕中曾重現的三三佈局回應。三三佈局是吳清源和木谷實所創出的佈局，曾在圍棋界風靡數十年，但逐漸淡出現代圍棋。

柯潔在賽後表示，賽前已對AlphaGo的佈局有一番研究，一開局就先以三·3佔角，是因為這是AlphaGo喜歡下的棋路，想看看它如何應對，但AlphaGo的應對令他感到震驚，因為這在人類對局中幾乎不可能，特別是後手。冷靜分析後這確實是好棋，製造了很多劫材，讓角部實地化，一石二鳥。AlphaGo的出色表現令人折服。

19歲的柯潔（上圖，來源：DeepMind）從5歲開始接觸圍棋，10歲成為職業棋士，曾拿下4場國際圍棋比賽冠軍，現為九段棋士，排名世界第一。

另方面，AlphaGo和去年擊敗李世乭的版本略有不同，此次對亦AlphaGo背後採用了雲端AI，使用單機版的TPU晶片計算，該晶片和今年Google I/O開發者大會中的最新機器學習專用TPU晶片同款，在運算上節能比前一版提昇了10倍。

DeepMind共同創辦人暨執行長Demis Hassabis表示，對柯潔在賽局中的表現給予崇高敬意，這是場精彩對奕。感謝柯潔將AlphaGo推向極致！圍棋是一項充滿了可能性的棋藝，AlphaGo可視為愛好者、圍棋協會挖掘圍棋真諦的工具。在過去一年，希望棋手們因此獲得全新視野，有更深刻的理解。

Google母公司Alphabet執行董事長Eric Schmidt（右）與柯潔（中）、DeepMind共同創辦人暨執行長Demis Hassabis（左）合影。（來源：DeepMind）

在這場圍棋對奕賽局後，評論認為柯潔如同過往在國際性的棋賽表現，以個人獨特的下法，以罕見的佈局應戰，而AlphaGo則展現強大、且自由自在的棋風。

接下來柯潔與AlphaGo還要在25日、27日進行兩場比賽，以三戰兩勝決定最後的贏家，這兩場對奕都會在當天早上10點半開始，棋迷們可透過圍棋峰會的線上直播欣賞精采的對奕過程，錯過首場對奕的圍棋愛好者也可在圍棋峰會網站看重播。